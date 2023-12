Manche Millionäre wollen statt Yachten jetzt etwas Neues: Luxus-U-Boote

Werden U-Boote bald Yachten ersetzen? (Bild: Migaloo Submarines)

Wie uns durch Serien, Filme oder die Klatschpresse weiß gemacht wird, mögen reiche Menschen Luxusyachten. Doch stimmt das? Kurz gesagt: Ja, der Markt für diese Luxusschiffe ist nach der Pandemie deutlich gewachsen.

Doch das hat für zwei bedeutende Probleme gesorgt. Zum einen können Werften die vielen Aufträge kaum noch stemmen. Zum anderen finden viele Besitzer einer Luxusyacht kaum noch Liegeplätze - und wenn doch, können dafür bis zu vier Millionen Euro pro Woche fällig werden.

Unter anderem deswegen entsteht seit einigen Jahren ein neuer Trend für Superreiche: Luxus-U-Boote.

Teurer Spaß in den Tiefen

So soll das Luxus-U-Boot aussehen, wenn es an der Oberfläche schwimmt. (Bild: Migaloo Submarines)

Eines der wohl größten Projekte dieser Art plant das Designstudio Migaloo Submarines mit dem M5_165M. Ein enormes U-Boot, dessen Ausstattung eher einer großen Yacht gleicht. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es sich bisher nur um ein Konzept handelt.

Was soll das Luxus-U-Boot können? Wenn es an der Oberfläche ist, sollen diverse Terrassen, Pools und weitere Teile des U-Boots aufgeklappt werden können, um den Besitzern diverse Freizeit- und Entspannungsmöglichkeiten zu geben.

Es soll über einen Innenraum mit zahlreichen Annehmlichkeiten, Satellitenfernsehen und Internet, interaktiven Touchwalls und sogar einem Kino verfügen und könnte sogar andere Fahrzeuge aufnehmen.

Das Luxus-U-Boot wäre 165,8 Meter lang, 23 Meter breit und hätte eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Knoten an der Oberfläche und 12 Knoten unter Wasser. Angetrieben werden soll es durch ein dieselelektrisches System mit AIP (Antrieb mit Luftunabhängigkeit).

Fun-Fact: Ein U-Boot, das an der Oberfläche schneller ist als unter Wasser, wird eigentlich Tauchboot (Submersible) genannt. Da Migaloo ihr Tauchboot allerdings selbst als U-Boot bezeichnen, machen wir das auch. (Bild: Migaloo Submarines)

Insgesamt soll das M5_165M über sechs Decks verfügen, die deutlich größer ausfallen, als ihr es vielleicht aus Darstellungen von U-Booten kennt. Die digital entstandenen Bilder des Innenlebens geben einen Hinweis darauf, wie das aussehen könnte.

Viele Designaspekte sollen allerdings einem potenziellen Kunden überlassen werden, sollte dieser spezielle Wünsche haben.

Ein Entwurf des Innenraums. So könnte es eventuell mal aussehen, wenn es realisiert wird. (Bild: Migaloo Submarines)

Unter Wasser soll das U-Boot vier Wochen bleiben können, ohne aufzutauchen. Dabei kommt es nicht tiefer als 250 Meter.

Zum Vergleich: Eines der U-Boote, das am tiefsten tauchen kann, ist das Tiefsee-U-Boot Alvin der US-Marine. Es taucht bis zu 6.500 Meter unter den Meeresspiegel.

So könnte ein Eingangsbereich des M5_165M aussehen. (Bild: Migaloo Submarines)

Das U-Boot ist so konzipiert, dass bis zu 40 Personen inklusive Crew darin Platz finden. Auf dem Luxus-U-Boot selbst soll sich außerdem ein Hubschrauberlandeplatz befinden.

Wie kommt es zu dem Konzept?

CEO Christian Gumpold schreibt auf der Firmenwebseite:

»Wir glauben, dass Unterwasser-Superyachten die Zukunft des Yachtsports sind«

Das Ziel ist klar: Das Prinzip einer Luxusyacht soll mit dem eines U-Boots verbunden werden. An diesem Projekt hat Gumpold mit seinem Kollegen Christoph Gloning angeblich seit zehn Jahren gearbeitet. Jede neue Version haben sie dank des Feedbacks, das sie von potenziellen Käufern erhalten haben, stark verändert.

Das M5_165M soll kleinere Fahrzeuge und eventuell auch U-Boote enthalten. (Bild: Migaloo Submarines)

Die Umsetzung eines Projekts dieser Größenordnung wird wahrscheinlich jede Menge wirtschaftliche, technische und bürokratische Herausforderungen mit sich bringen. Trotzdem glaubt Gumpold an die Realisierung.

Wo soll das M5_165M gebaut werden? CEO Christian Gumpold, sagt dazu, dass die Eigner wählen könnten, auf welcher Werft die Migaloo M5 gebaut werden solle. Er empfiehlt allerdings, dass sie in Deutschland liegt.

Auch wenn das Projekt auf einer Werft ihrer Wahl entwickelt wird, wird Migaloo das Unternehmen sein, das die zukünftigen Eigentümer des Schiffes vertritt und das Projekt leitet.

Yachten und die Umwelt

So faszinierend solche riesigen Projekte auch sein können, lohnt sich auch ein kritischer Blick. Immerhin ist ein so enormes Schiff sicher nicht gut für die Umwelt.

Laut einem Artikel von TheConversation stößt eine Luxusyacht mit einer festen Besatzung, einem Helikopter-Landeplatz, Tauchbooten und Pools circa 7.020 Tonnen CO₂ im Jahr aus.

Zum Vergleich: Ein Berufspendler stößt circa 1,5 Tonnen CO₂ im Jahr aus. Damit entspricht eine Luxusyacht circa 4.680 Berufspendlern. Somit könnte man die Luxusschiffe durchaus als Gefahr für die Umwelt einstufen.

Wie viel das M5_165M an CO₂ ausstoßen würde, können wir euch leider nicht sagen, wir gehen aber davon aus, dass es deutlich mehr als 7.020 Tonnen wären.

Würdet ihr euch solches Luxus-Prachtstück in die Werft stellen, wenn ihr das nötige Kleingeld übrig hättet? Wie steht ihr zu solchen gar megalomanischen Projekten, die auf reinen Luxus ausgelegt sind? Was würdet ihr euch in so einem riesigen Schiff vorstellen und wie würdet ihr das Innenleben gestalten? Verratet uns eure Meinungen und vielleicht auch eure Visionen des perfekten Luxus-U-Bootes für euch!