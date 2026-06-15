Drei Staffeln und alle 100 Prozent positiv: Die beste Superhelden-Serie, über die kaum jemand spricht, ist jetzt auf HBO Max zurück

Clark Kent wird in My Adventures with Superman von The-Boys-Star Jack Quaid gesprochen. Bildquelle: Warner Bros./DC Comics

Mit dem DC-Universum geht es am 25. Juni 2026 endlich mit Supergirl im Kino weiter. Wenn jedoch gute Superhelden-Serien euer Kryptonit sind, dann habt ihr hoffentlich schon von My Adventures with Superman gehört? Nein? Na, dann könntet ihr einen wahren Heldenschatz verpassen.

Auf Rotten Tomatoes werden alle drei Staffeln von Kritikern zu 100 Prozent positiv bewertet. Trotzdem wird über My Adventures with Superman lange nicht so viel geredet wie zum Beispiel über Prime Videos Invincible. Vielleicht auch, weil die Abenteuer mit Superman deutlich kinderfreundlicher sind.

Franziska Hammerschmidt Es ist kein Geheimnis, dass ich seit meiner Jugend ein großer Superman-Fan bin. Für meine damalige Zahnspange habe ich mir nicht umsonst die Farben blau und rot ausgesucht. Natürlich habe ich auch schon in My Adventures with Superman reingeschaut und bin begeistert. Clark, Lois und Jimmy sind mein neues Lieblings-Trio und das erste Mal bekommt auch der beste Freund von Superman etwas mehr Farbe. In vergangenen Verfilmungen konnte ich meist nicht so viel mit Jimmy anfangen – beziehungsweise er wirkte im Gegensatz zu den anderen Figuren blass. Für Fans lohnt sich ein Blick demnach allemal!

Wovon handelt My Adventures with Superman?

Ähnlich wie in den späteren Staffeln von Smallville geht es um Clarks (Jack Quaid) Leben als frisch gebackener Journalist beim Daily Planet. Hier ist er allerdings eher noch ein Praktikant, der sich erst beweisen muss.

Gemeinsam mit Lois Lane (Alice Lee) und seinem besten Freund Jimmy Olsen (Ishmel Sahid) jagt er wilden Storys hinterher und versucht nebenbei herauszufinden, wer er ist und wo er eigentlich herkommt. Natürlich baut er sich ebenfalls langsam seine geheime Superhelden-Identität Superman auf.

Seit dem 14. Juni gibt’s Staffel 3 auf HBO Max. Dort könnt ihr euch natürlich auch die vorherigen Seasons anschauen. Insgesamt umfasst My Adventures with Superman aktuell 30 Episoden, die meist eine Gesamtlänge von 22 Minuten haben.

1:12 My Adventures with Superman: In der neuen Superhelden-Serie muss sich Clark erst noch an seine neue Rolle als Man of Steel gewöhnen

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Was macht My Adventures with Superman so besonders?

Altbekannte DC-Schurken werden neu interpretiert, bekommen Technik-Upgrades und werden für ein jüngeres Publikum zugänglicher gemacht. Obwohl My Adventures with Superman bereits ab 6 Jahren freigegeben ist, eignet sich die Serie natürlich nicht nur für euren Nachwuchs.

Auch langjährige Comic-Fans können mit der Serie ihren Spaß haben. Die Dynamik zwischen Clark, Lois und Jimmy ist das Herzstück der Show, denn hier kommt es vor allem auf ihr Teamwork an. Neue Geschichten für den Daily Planet schreiben sich ja schließlich nicht von selbst!

Der Anime-Stil ist frisch und modern. Außerdem liegt der Fokus der Serie auf Clarks Selbstfindung. Ein Aspekt, der vor allem die Serie Smallville so besonders gemacht hat, die mit stolzen 10 Staffeln weiterhin die bisher längste Superhelden-Serie ist.

Dieses Jahr warten aber noch viel mehr DC-Projekte auf euch. Neben Supergirl erscheint am 16. August die neue Serie Lanterns auf HBO Max. In neue Genre-Gefilde begibt sich dann der nächste Film Clayface, der am 22. Oktober 2026 auf der großen Leinwand landet. Hier ist dann Body-Horror angesagt. Also packt euch lieber eine Jacke ein, unter der ihr euch verstecken könnt, wenn’s gruselig wird!