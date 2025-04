YouTube testet gerade seine vielleicht beste kostenlose Funktion seit Jahren – so probiert ihr sie aus

YouTube erhält endlich den automatischen Bild-in-Bild-Modus.

Am 23. April 2025 feierte YouTube seinen 20. Geburtstag. Pünktlich zum runden Jubiläum spendiert Google der Videoplattform ein Feature, das sich seit einigen Monaten in Arbeit befindet und nun in der Canary-Vorschauversion des Chrome-Browsers genutzt werden kann.

Die Rede ist vom automatischen Bild-in-Bild-Modus, der für YouTube aktiviert werden kann.

Dieser war schon für Mobilgeräte mit iOS oder Android erhältlich, setzte hier allerdings ein Premium-Abonnement voraus. Wenn ihr ein Video im Desktop-Browser weiterverfolgen wolltet, während ihr in einem anderen Tab weitersurft, war hingegen ein separates Fenster (oder gleich ein zweiter Monitor) notwendig.

Mit dem neuen Feature öffnet YouTube beim Tab-Wechsel künftig automatisch ein kleines Fenster, das euch das laufende Video weiterhin anzeigt, sodass ihr ohne Unterbrechung und angenehm weiter zuschauen könnt.

Der Haken liegt an der eingangs erwähnten Canary-Vorschau; das Feature wird also derzeit noch getestet und erst schrittweise ausgespielt. Ein Veröffentlichungsdatum liegt laut dem auf Browser-Leaks spezialisierten Leopeva64 bisher nicht vor.

So könnt ihr den automatischen Bild-in-Bild-Modus freischalten

Falls ihr das Feature jetzt schon testen wollt, benötigt ihr entsprechend die Canary-Version von Google Chrome, die ihr über den verlinkten Text herunterladen und installieren könnt. Im Anschluss geht es an folgende Schritte:

Gebt in der Adresszeile »chrome://flags/#auto-picture-in-picture-for-video-playback« ein und stellt den Wert auf »Enabled«.

Gebt in der Adresszeile »chrome://flags/#browser-initiated-automatic-picture-in-picture« ein und stellt den Wert auf »Enabled«.

Ruft die YouTube-Webseite auf und geht zu den zugehörigen Einstellungen, indem ihr auf das Adressleisten-Symbol links neben der URL klickt. Klickt anschließend auf »Weitere Einstellungen und Berechtigungen«.

Stellt die Einstellung »Automatischer Bild-in-Bild-Modus« auf »Zulassen«.

Damit habt ihr das automatische YouTube-Feature aktiviert. Das geöffnete Fenster zu diesem Bild-und-Bild-Modus lässt sich auch verschieben und skalieren.

Für Edge- und Firefox-Nutzer gibt es diese Funktion indes nicht in der automatischen Variante - dafür könnt ihr den Bild-in-Bild-Modus stets manuell aktivieren. Per doppeltem Rechtsklick auf den Medienplayer öffnet sich ein Kontextmenü, das euch schlicht »Bild-in-Bild« auswählen lässt. Wann das Auto-Feature auf die beiden Browser kommt, ist noch unklar.