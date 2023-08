YouTube Music: Ein neues Feature soll die App sozialer machen

YouTube Music erhält ein neues Design mit Social-Media-Funktionen.

Innerhalb des Abonnements zu YouTube Premium gibt es nicht nur Werbefreiheit bei Videos, sondern auch den vollen Zugriff auf die Funktionen von YouTube Music.

Dazu zählen etwa die Wiedergabe von Songs und Podcasts im Hintergrund sowie die Möglichkeit, diese offline herunterzuladen und abspielen zu lassen.

In der vergangenen Woche haben die Google-Entwickler an der jeweiligen App ein neues Feature hinzugefügt: Das Update verpasst YouTube Music einen neuen Reiter namens Samples , in dem Nutzer Ausschnitte empfohlener Musik anhören können.

Nun steht bereits das nächste Update für die YouTube-Music-App in den Startlöchern, welches sowohl für Android als auch iOS veröffentlicht wurde.

Mit dem Update erhält die Anwendung ein kleines Redesign des Now Playing -Fensters. Auf ersten Blick fällt das größere Albumcover mit abgerundeten Ecken auf, zudem sind die Buttons zur Steuerung nun durchgängig weiß und orientieren sich nicht mehr am Smartphone-Theme.

Die größte Änderung findet sich jedoch unter dem Albumcover: Mehrere pillenförmige Buttons wurden hinzugefügt, die YouTube Music um gängige Social-Media-Funktionen erweitern.

Neben dem bekannten Gefällt-Mir-Knopf finden sich hier mit dem neuen Update auch die Optionen zum Speichern, Teilen und Starten des Radios in einer übersichtlichen Leiste - bisher mussten Nutzer über das Dreipunktmenü am oberen Bildschirmrand gehen, um auf diese Funktionen zuzugreifen.

Neue Kommentarfunktion: Gänzlich neu hingegen ist die aus dem regulären YouTube gewohnte Kommentarfunktion, die der Music-App eine soziale Komponente hinzufügt.

Wie bei der Videoplattform lassen sich hier Kommentare schreiben, lesen und diese bewerten. Die Funktion wird sowohl für Lieder als auch Podcasts freigeschaltet.

Das Update selbst ist noch nicht bei allen Nutzern angekommen, wie immer setzt Google hier auf einen sukzessiven Rollout der Aktualisierung.

Bleibt nur abzuwarten, ob das Update der YouTube-Music-App auch dazu führt, dass das zugehörige Premium-Abonnement aggressiver beworben wird - für die meisten von euch war diese Vorgehensweise ein Dorn im Auge, wie aus unserer Umfrage hervorging.

Jetzt seid ihr dran: Habt ihr das neue Update von YouTube Music schon erhalten? Braucht die App überhaupt eine solche Kommentarfunktion oder ignoriert ihr die bei YouTube-Medien ohnehin? Wie findet ihr es, dass ein Musikstreaming-Dienst ein Feature aus Social-Media-Apps hinzufügt? Welches Feature wünscht ihr euch stattdessen für YouTube Music? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!