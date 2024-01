Hunderte Millionen Aufrufe - was steckt hinter dem YouTube-Phänomen Lofi Girl?

Das Lofi Girl gilt längst als YouTube-Ikone. (Bildquelle: YouTube/Lofi Girl)

Ein junges Mädchen sitzt bei schummriger Beleuchtung am Schreibtisch und notiert ein paar Zeilen in ein Buch, blättert um und die Szene beginnt von vorn. Der Inhalt des Geschriebenen lässt sich nicht erahnen. Draußen vor dem Fenster schneit es, eine Katze beobachtet das Schneetreiben. Dazu erklingt sanfte Musik.

Die gezeichnete Szenerie erinnert dabei stark an die legendären Animes des japanischen Studios Ghibli, das seit 1985 Filmklassiker wie Das Schloss am Himmel , Mein Nachbar Totoro , Prinzessin Mononoke und viele mehr produziert.

Zu sehen gibt es das Ganze bei YouTube in Form eines endlosen Livestreams. Am frühen Montagmorgen, zum Zeitpunkt des Erstellens dieses Artikels, lauschen bereits knapp 25.000 Zuschauer dem Chillout-Programm des gleichnamigen Kanals Lofi Girl mit sage und schreibe 13,8 Millionen Abonnenten. Im Schnitt sollen es laut eines Arte-Beitrags 40.000 Zuschauer sein.

Doch was hat es mit Lofi Girl auf sich? Was steckt hinter dem YouTube-Phänomen?

Wofür steht Lofi?

Lofi steht für Low Fidelity. Das heißt in dem Fall allerdings nicht, dass die Musik von schlechter Aufnahmequalität im Gegensatz zu High Fidelity (Hifi) ist. Das Lofi bezieht sich hier darauf, wie entspannt selbige ist. Grundsätzlich handelt es sich bei Lofi (Lo-Fi) um Musik, die mit wenigen, einfachen Mitteln auskommt.

Kreiert wurde der YouTube-Kanal im Jahr 2015, der erste Livestream erfolgte 2017. Damals noch unter dem Namen ChilledCow . Zu Lofi Girl umbenannt wurde er im Jahr 2021, da das gleichnamige Mädchen bis dahin schon als Ikone des Kanals und auf YouTube galt.

Was ist der Zweck von Lofi Girl?

Wie aus dem oben verlinkten Videobeitrag von Arte hervorgeht, soll das Lofi Girl Studierenden und Telearbeitenden (Homeoffice) dabei helfen, sich zu entspannen und konzentrieren. Im Selbsttest können wir die beruhigende Wirkung bestätigen. Ob es sich nebenbei arbeiten oder lernen lässt, ist aber noch einmal eine andere Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss.

Der Kanal hatte einige Hürden zu meistern

Kurz nach ihrem Start wurde die Live-Übertragung im Juli 2017 von YouTube gestoppt. Grund war eine Urheberrechtsverletzung, da bis dahin eine Szene aus dem Animationsfilm Stimme des Herzens aus dem Jahr 1995 verwendet wurde, der tatsächlich von Studio Ghibli stammt.

Im September desselben Jahres konnte der Endlos-Stream dann wieder aufgenommen werden. Der Künstler Juan Pablo Machado übernahm die Animation und erschuf so das heute bekannte Lofi Girl – das früher übrigens auf den Namen Jade hörte. Der japanische Zeichenstil wurde aber beibehalten.

Im Februar 2020 sperrte YouTube zudem den Kanal, da er mit den hauseigenen Richtlinien kollidiert sei (via The Verge), schaltete ihn jedoch nur einen Tag später wieder frei. Das so entstandene Video zählt mit einer Länge von über 13.000 Stunden zu den längsten auf YouTube (mit 218 Millionen Aufrufe). Abrufbar ist es allerdings nicht mehr.

Auf dem Kanal befinden sich unter der Rubrik Live noch zwei weitere Videos mit jeweils über 20.000 Stunden Spielzeit - beats to sleep/chill to (129 Millionen Aufrufe), beats to relax/study to (668 Millionen Aufrufe). Versucht ihr sie abzuspielen, erhaltet ihr jedoch die Meldung, dass diese derzeit verarbeitet werden.

Das Lofi Girl hat auch einen Bruder

Im April 2023 verließ das Lofi Girl seine Wohnung. Kanalinhaber Dimitru Somoguy wollte so die Aufmerksamkeit auf einen neuen Livestream lenken. Synthwave Boy wohnt gegenüber von Lofi Girl. Er sitzt vor einem Rechner und gibt etwas mit Maus und Tastatur ein. Zu hören sind dabei elektronische Klänge, die auf uns nicht weniger entspannend wirken als die Musik des originalen Streams.

Insgesamt bietet der YouTube-Kanal derzeit drei endlose Livestreams an. Außerdem gibt es mehrere Videos, die verschiedene Stimmungen thematisieren. Einmal sitzt das Lofi Girl auf dem Dach und bestaunt ein Feuerwerk. Ein andermal steht es auf dem Balkon, die Arme auf die Brüstung gestützt, während es regnet.

Was sagt ihr zu Lofi Girl? Könnt ihr dem Livestream etwas abgewinnen oder habt ihr dafür keinen Nerv? Hört ihr generell Musik zum Arbeiten oder Lernen? Und was hört ihr, um den stressigen Alltag hinter euch zu lassen? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare!