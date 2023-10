YouTube Premium Lite könnte doch zurückkehren - allerdings mit einem Haken

YouTube Premium Lite wird nun doch weitergetestet - mit Werbung.

Vor einigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass YouTube seinen günstigeren Premium-Lite-Tarif einstellt. Mit diesem konnte man Werbefrei YouTube nutzen ohne weitere Boni, die im gewöhnlichen Premium-Tarif enthalten sind (wie YouTube Music, Video-Downloads und Hintergrundwiedergabe).

Dafür war dieser Tarif mit nur 7 Euro im Monat deutlich günstiger. Wundert euch nicht, wenn ihr noch nie von YouTube Premium Lite gehört habt: Das Unternehmen hat den Tarif nicht in Deutschland, sondern nur in ausgewählten Ländern angeboten - sehr wahrscheinlich als Testprojekt.

Nun kehrt dieser Lite-Tarif wohl doch zurück, jedoch in abgewandelter Form - die nicht gefallen könnte.

YouTube Premium Lite mit weniger Werbung

YouTube testet aktuell ein neues Premium-Lite in Thailand. Der Tarif ist günstiger als das gewöhnliche YouTube Premium, bietet allerdings kein YouTube Music, Hintergrundwiedergabe und Video-Downloads.

YouTube Premium Lite in Thailand. Nicht werbefrei, aber weniger Werbung. (Bild: xSolidFigure / Reddit)

Was ist mit Werbung? Anstatt gar keiner Werbung, wie es im alten Premium-Lite-Tarif der Fall war, hat dieser neue Tarif nur wenige Werbeanzeigen.

Wo wird diese angezeigt? Laut YouTube sehen Lite-Nutzer Werbeanzeigen in ihrem Feed und in den Suchergebnissen. Die meisten Videos werden werbefrei sein. Ausnahme: Videos, deren Hauptinhalt lizenzierte Musik ist. Dazu zählen Musikvideos, Covers und Tanzvideos. YouTube Shorts bleiben werbefrei.

Kommt der Service nach Deutschland? Aktuell testet YouTube das neue Premium-Lite nur in Thailand. Ob der neue Tarif weltweit erscheinen wird, ist also noch völlig unklar. Es wäre auch denkbar, dass YouTube seine Pläne wieder ändert und den Test beendet.

Was könnte Premium Lite kosten? Umgerechnet kostet YouTube Premium Lite in Thailand 2,28 Euro. Der gewöhnliche Premium-Tarif kostet dort 4,08 Euro. Es wäre also zu erwarten, dass ein Lite-Tarif hierzulande auch etwa die Hälfte des normalen Tarifs kosten würde.

Dieser Testlauf zeigt, dass der Video-Gigant daran interessiert ist, einen Tarif anzubieten, der günstiger ist. Sie scheinen sich nur noch nicht sicher zu sein, wo dieser beschnitten werden soll.

YouTube, Werbung und Adblocker: Ein Thema, das uns und das Unternehmen wohl noch lange verfolgen wird. Ein günstiger werbefreier Tarif könnte von vielen Nutzern positiv aufgenommen werden. Würdet ihr einen solchen YouTube Premium-Lite-Tarif, der »weniger« Werbung bietet, abonnieren oder sollte dieser eurer Meinung nach komplett werbefrei sein? Schreibt es uns in die Kommentare!