Wenn ihr Werbung auf YouTube blockt, blockt YouTube euch

Werbung auf YouTube ist ein scheinbar nie enden wollendes Thema.

Erst im Juni berichteten wir darüber, dass YouTube gegen die Nutzung von Ad Blockern vorgeht. Was damals nur vereinzelt und testweise der Fall war, mehrt sich nun zunehmend.

So war es bisher: Die Desktop-App forderte User auf, ihren Werbeblocker zu deaktivieren, und drohte mit der Blockierung der Wiedergabe. Schließlich bestätigte der Dienst: Werbeblocker würden gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube verstoßen .

So sah die Nachricht bisher aus. (Quelle: Reddit)

YouTube geht striker vor

Zahlreichen Berichten auf Reddit in den letzten Wochen zufolge geht YouTube nun rigoroser vor - und setzt ein Ultimatum. Nutzer erhalten Hinweise, dass sie maximal drei Videos Zeit hätten, den Adblocker auszuschalten, so schreibt 9to5Google.

YouTube stellt ein Ultimatum von drei Videos. (Bild: Reddit)

Wie einige Nutzer beweisen, erscheint die Aufforderung in einigen Fällen anstelle der Videos selbst oder als Pop-up, wenn diese im Vollbildmodus angezeigt werden.

So scheint YouTube vorzugehen: Schaut ihr eine bestimmte Anzahl an Videos mit eurem Konto an, während ihr einen Werbeblocker nutzt, registriert die Plattform das und sperrt euch gegebenenfalls aus.

Redditors berichten nämlich darüber, dass Videos auch dann noch abgespielt werden, wenn sie sich abgemeldet haben und weiterhin einen Werbeblocker nutzen.

Auf mobilen Endgeräten erscheint die Nachricht bisher übrigens nicht.

Was will YouTube damit erreichen?

Jahrelang waren Werbeblocker geduldet, doch YouTube ist daran interessiert, sein monatliches Abo zu verkaufen. Das kostet rund 12 Euro und bietet neben Werbefreiheit noch andere Vorteile wie einen Zugang zu YouTube Music.

Darüber hinaus verändert der Anbieter auch die Werbung auf der TV-App. Eine Lanze für YouTube Premium bricht Linh:

YouTube macht ernst und geht nun rigoroser gegen Werbeblocker vor. Nutzt ihr einen solchen, kann es passieren, dass die Videoplattform euch aussperrt, bis ihr ihn abschaltet. Was glaubt ihr: Hat YouTube eine Art Hausrecht und sollte das durchsetzen? Wie nutzt ihr die Plattform? Akzeptiert ihr Werbung oder habt ihr auch einen Premium-Account?