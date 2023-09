YouTube Premium Lite ist das Abo, das sich viele von euch wünschen, doch es wird eingestellt

YouTube Premium Lite muss sich verabschieden. (Bild: Rey - stock.adobe.com)

YouTube versucht einiges, um seinen Premium-Plan an den Mann oder die Frau zu bringen. Längere Werbung auf der TV-App, kleiner Änderungen oder Blocken von Usern mit Ad-Blockern sind nur einige Beispiele.

Vielen Nutzern ist YouTube Premium mit rund 12 Euro im Monat allerdings zu teuer. Sie wünschen sich einen günstigeren Tarif, der nur Werbung entfernt.

Den gibt es. Allerdings nicht mehr lang. Und nicht in Deutschland.

Premium Lite wird eingestampft

The Verge berichtet darüber, dass der günstige Tarif eingestellt wird. Der kostete rund 7 Euro im Monat und nahm alle Werbung aus den Videos. Dafür gab es keine Zusatzfunktionen wie YouTube Music oder die Möglichkeit, Videos herunterzuladen.

Wieso haben wir keinen Zugriff darauf? Das Pilotprojekt lief über zwei Jahre in diversen europäischen Ländern wie Belgien, Dänemark oder Luxemburg - aber nicht bei uns.

User mit einem Premium-Lite-Tarif haben zwei Optionen: Entweder zurück zur Werbung oder eine Aufstockung auf volles Premium.

Warum diese Nachricht für uns wichtig ist

Auch wenn Deutschland keinen Zugriff auf Premium Lite hat, ist der Wegfall des Abos trotzdem ein Signal. Viele Zuschauer von YouTube wünschen sich einen günstigeren Tarif, der nur die Werbung ausspart.

Die Einstellung des Tests begräbt diese Hoffnung. Zwar gibt das Videoportal keinen Grund an, wieso Premium Lite eingestellt wird. Es bleibt aber zu mutmaßen, dass es sich für YouTube nicht gelohnt hat. Dementsprechend ist ein günstigeres Abo erst mal nicht zu erwarten.

Wie The Verge in seinem Artikel berichtet, sind viele User ob des Wegfalls von Premium Lite vor den Kopf gestoßen. Auch wenn der Tarif außerhalb der Länder nicht oder wenig bekannt war, kommt der Schritt seitens YouTube in der Community also scheinbar nicht gut an.

Linh fragt sich dagegen, wieso es so wenige Leute mit YouTube Premium-Accounts gibt. Wir verraten euch außerdem, wie ihr die YouTube-Suche nutzt, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

YouTube Premium Lite wird nach zwei Jahren in der Testphase eingestellt. Der Tarif war günstiger als das herkömmliche Premium-Paket, wartete vor allem mit dem wichtigsten Feature auf: Werbefreiheit. Hättet ihr Premium Lite gebucht, wenn es das Modell in Deutschland gegeben hätte? Schreibt es gerne in die Kommentare.