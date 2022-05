YouTube: Neues Feature zeigt euch jetzt, wo es spannend wird

YouTube zeigt euch bald, welche Teile eines Videos am meisten angesehen und wiederholt wurden. Das gibt euch die Möglichkeit, direkt zum interessanten Teil des Videos zu springen. Das Feature gab es bereits für YouTube-Premium-Abonnenten, soll aber schon bald für alle zugänglich sein.

The Verge berichtet, dass das Feature schon für alle verfügbar sei. Wahrscheinlich bezieht sich das Magazin dabei aber auf den amerikanischen Markt, denn bei uns können wir es weder auf dem PC im Browser noch in der mobilen YouTube-App sehen. Die Chancen stehen allerdings gut, dass die Highlight-Funktion auch bald für deutsche Nutzer verfügbar ist.

So funktioniert das Feature: Hinter der normalen Zeitleiste unten im Video, in der ihr seht, an welcher Stelle ihr euch gerade befindet, wird dann ein wellenartiger Graph angezeigt. Je höher die Welle ausschlägt, umso mehr Leute haben diese Stelle angeschaut. Andersherum: Stellen, an denen der Graph flach ist, haben die meisten Zuschauer übersprungen. Diese sind also wahrscheinlich nicht sehr spannend. The Verge hat außerdem einen Screenshot geteilt, der zeigt, wie das Feature in der YouTube-App aussieht:

Neuer Input für Kreative

Die YouTube-Highlights sind nicht nur für Zuschauer interessant, sondern auch für die Ersteller von Videos. Damit bekommen sie neue Daten, die ihnen zeigen, welche Stellen der Videos ihre Zuseher besonders interessiert und welche eher nicht so gut ankommen. Das kann wertvolles Feedback sein, mit dem Kreative ihre Videos besser auf die Vorlieben ihrer Zuschauen anpassen können.

Wird zum Beispiel ein Intro von den meisten Nutzern übersprungen, kann der YouTuber dieses kürzen oder beim nächsten Video komplett rauslassen. Im Screenshot sehen wir auch eine Einblendung mit drei Sternchen und der Schrift Most replayed 07:32 . Das weist darauf hin, dass das Feature euch außerdem die am meisten wiederholte Stelle eines Videos zeigt.

Bei diesem Lego-Fan, der ein Video hochgeladen hat, in dem er einen Mechanismus aus Minecraft nachbaut, könnte ein Highlight auf dem fertigen Bau liegen, da das den Zuschauer wahrscheinlich am meisten interessiert:

Nutzen muss sich noch zeigen

Wie nützlich das Highlight-Feature am Ende des Tages sein wird, muss sich allerdings noch zeigen. Wir denken, dass es vor allem bei längeren Videos hilfreich sein könnte, um die wichtigsten Punkte herauszustellen. Es kann aber auch helfen, unpassende und irrelevante Teile des Videos zu entpuppen, um euch etwas Zeit zu sparen.

Das Feature kommt etwas mehr als 17 Jahre nach dem Start der Video-Plattform. Wenn ihr wissen wollt, was ihr in der Zeit verpasst habt, haben wir euch hier die 10 erfolgreichsten Videos aller Zeiten zusammengetragen:

Was haltet ihr von dem Feature? Wird es eure YouTube-Erfahrung bereichern oder schaut ihr YouTube-Videos ohnehin komplett? Lasst es uns gerne wissen!