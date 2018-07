YouTube - Web-Player stellt vertikale Videos besser dar, Dark Mode für Android

Was auf dem Smartphone schon längst Einzug gehalten hat, findet nun auch seinen Weg in den Web-Player von Youtube: die aktualisierte Version kommt besser mit unterschiedlichen Seitenverhältnissen zurecht. Im Fokus stehen vertikal gefilmte, vorzugsweise mit dem Smartphone im Hochkantformat aufgenommene Videos.

Dementsprechend soll der eigentliche Videoinhalt jetzt deutlich größer erscheinen und die schwarzen Balken verschwinden. Aber auch herkömmliche 16:9-Videos sollen vom Update des Web-Players durch dünnere Ränder profitieren.

Wie die Neuerungen im Detail aussehen, erfahrt ihr in dem dazugehörigen Beitrag in den offiziellen Google Product Forums. Im ersten Test ist uns aufgefallen, dass nicht automatisch alle bisher hochgeladenen vertikalen Videos besser mit dem verfügbaren Platz umgehen, anscheinend sind viele Videos vor dem Upload noch editiert worden oder werden von YouTube schlicht als 16:9-Video identifiziert.

Kaufberatung: Die besten Gaming-Monitore

Dark Mode für Android

Eine weitere von Android Police gemeldete Neuerung betrifft Android-Nutzer: Eine aktualisierte Version der App bringt den bereits seit März auf iPhones und iPads ausgerollten Darkmode. Zum Start sollen aber nicht direkt alle Android-Smartphones das dunkle Design von YouTube erhalten, insbesondere Nutzer älterer Geräte müssen sich vermutlich in Geduld üben, ehe sie das alternative Theme aktivieren können.

Falls euer Mobilgerät schon das neue Update erhalten hat, könnt ihr den Darkmode in den allgemeinen Einstellungen aktivieren. Dann weicht der weiße Hintergrund einem dunklen, was besonders in den späten Abendstunden bei wenig Umgebungslicht angenehmer für die Augen ist.

Spiele-Mythen entlarvt - Schaden Videospiele den Augen?