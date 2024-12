Nintendo Switch 2: Megaleak offenbart, wie die Konsole wohl aussehen soll und mehr

Auf Reddit wurden von einem Leaker viele Informationen zu Nintendos neuer Konsole verraten. (Bildquelle: Nintendo, Reddit)

Während sich Nintendo weiterhin bedeckt hält, wenn es um Details zur neuen Switch 2-Konsole geht, gibt es weitere Leaks, die einige Details bereits vorab verraten.

Das ist passiert: Auf Reddit hat der User NextHandheld Fragen zu der neuen Konsole beantwortet. Unabhängig davon wurde zudem von dem Hersteller Dbrand eine Schutzhülle für die Switch 2 vorgestellt und auf Reddit eine weitere Hülle mit der Switch 2 gezeigt.

Switch-2-Hüllen sollen Konsole zeigen

Killswitch Hülle für die Nintendo Switch 2. (Bildquelle: Dbrand)

Dbrand, ein bekannter Produzent von Accessoires für Handys, Handhelds und Konsolen, hat gestern ein Produkt für die Switch 2 vorgestellt.

Killswitch ist eine Schutzhülle für die kommende Konsole. Sie wurde auf der Internetseite des Herstellers vorgestellt. Die Animation zeigt neben der Hülle auch eine Switch-2-Konsole.

Aber Achtung: Dbrand gibt lediglich an, dass die Hülle auf den tatsächlichen Dimensionen der Switch 2 basiert. Ob die Firma einen Prototyp erhalten hat, ist unklar. Denkbar wäre auch, dass Dbrand ein Modell basierend auf den Maßen der Switch 2 und anderen Informationen erstellt hat.

Auf Reddit wurden Bilder einer weiteren Hülle für die Switch 2 gezeigt. Auch hier gilt, dass es keine Bestätigung gibt, dass eine Switch 2 für die Bilder verwendet worden ist.

Switch 2 Hülle aus Silikon. (Bildquelle: Reddit)

Bereits letzte Woche gab es einen Leak von einem Hersteller von Accessoires.

Bei allen drei Leaks gilt, dass es keine Bestätigung seitens Nintendo gibt.

Ein Leak soll viele Details zur Switch 2 verraten

Reddit-User NextHandheld hat auf der Plattform ein sogenanntes AMA (Ask me Anything) abgehalten. Bei dem Format dürfen Reddit-User Fragen stellen, die der Ersteller dann beantworten kann.

Gut zu wissen: Laut eigenen Angaben hat NextHandheld Zugriff auf die Switch 2. Ein Moderator auf Reddit soll die Informationen bestätigt haben.

Wir haben für euch die wichtigsten Informationen zusammengefasst:

Nintendo soll die Switch 2 im Januar offiziell vorstellen.

Zum Launch soll es eine spezielle Version der Switch 2 mit einem Launchtitel geben. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um Mario Kart 9.

Die Switch 2 soll einen LCD-Bildschirm haben.

Das Gewicht soll etwa dem der OLED-Switch entsprechen.

Joy-Cons sollen magnetisch mit der Switch 2 verbunden werden.

Sticks und Buttons der Controller sollen etwas größer sein.

Auch hier gilt: Bisher gib es keine offizielle Bestätigung von Nintendo.

Jetzt seid ihr gefragt: Was haltet ihr von den Enthüllungen? Freut ihr euch auf ein neues Mario Kart oder hättet ihr lieber einen anderen Launchtitel von Nintendo gesehen? Welche Erwartungen stellt ihr persönlich an die neue Konsole? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.