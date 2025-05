Zotac Zone 2: Der neue Linux-Handheld im ersten Eindruck

Linh testet für GameStar Tech Gaming-Handhelds in allen möglichen Varianten: mit Windows, mit Linux, mit Android, vertikal, horizontal und so weiter.



Er ist schon seit Kindestagen ein großer Fan der tragbaren Konsolen und auch heute hält er seine Spiele am liebsten zwischen den Händen. Aus diesem Grund hat er Jakob gebeten, möglichst viele Impressionen von neuen Gaming-Handhelds zu liefern – und Jakob hat seiner Bitte entsprochen.



Hier teilt er mit euch, alles, was die beiden bisher über den neuen Linux-Handheld wissen.