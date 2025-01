RTX 5090 lässt ihre Muskeln spielen - Kingdom Come: Deliverance 2 Gameplay in 4K

Wir erkunden die Welt von Kingdom Come: Deliverance 2 mit der Nvidia Geforce RTX 5090.

Die neue schnellste Grafikkarte der Welt stemmt die hübsche mittelalterliche Spielwelt mit über 100 FPS in 4K-Auflösung bei höchstem Detailgrad. Was die RTX 5090 sonst noch kann, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test:



RTX 5090 im Test: DLSS 4 macht Nvidias neues Flaggschiff zur stärksten Grafikkarte aller Zeiten