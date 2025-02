Kingdom Come: Deliverance 2 - Wir brauen köstlichen Retterschnaps um öfter speichern zu können

Wie im Vorgänger könnt ihr in Kingdom Come: Deliverance 2 nur speichern, indem ihr in einem eurer Betten schlaft, oder wenn ihr Retterschnaps trinkt. Das Gebräu ist glücklicherweise recht einfach herzustellen, ihr braucht dazu lediglich Brennnesseln und Tollkirschen.

In unserem Video zeigen wir euch, welche Schritte ihr bei der Herstellung befolgen müsst. In unserem Guide gibt es auch noch eine schriftliche Anleitung für den Retterschnaps. Wir zeigen euch außerdem genau, wo ihr die Zutaten und einen Alchemietisch finden könnt.