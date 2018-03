A Way Out - Alle Infos zur deutschen Sprachausgabe

Kann man A Way Out auch auf Deutsch spielen? Eine Frage, die sich vor allem die Spieler stellen, die keine Lust aufs Lesen von Untertiteln haben und Englisch nicht mit der Muttermilch aufgesogen haben. Leider geben uns die Entwickler hier keine erfreuliche Antwort: A Way Out wird es nur mit englischer Sprachausgabe geben.

Wer Englisch nicht versteht, kann optional Untertitel in diversen Sprachen dazuschalten - also natürlich auch den deutschen Text. Ob die fehlende deutsche Synchronisation sich aus dem kleinen Budget des verantwortlichen Indie-Studios ergibt, bleibt unklar. Auf der anderen Seite steht mit EA ja einer der großen Publisher hinter A Way Out.

Wahrscheinlicher ist also, dass das Spiel ähnlich wie Max Payne 3 oder GTA 5 darauf setzt, durch seine englische Vertonung für eine ganz besondere Atmosphäre zu sorgen. Schließlich findet die Handlung in einem sehr amerikanischen Szenario start: Dem Nordkalifornien der 70er-Jahre.

Für Leute mit Faible für deutsche Dubbings ist das natürlich alles andere als ideal. Auf der anderen Seite kann man sich das Spiel dank Friend Pass mit einem Kumpel teilen, sodass effektiv jeder nur 15 Euro zahlen muss. Und dafür bekommt man dann doch recht viel Spielzeit für seine Euros - Sprachausgabe hin oder her.

Wir empfehlen euch dennoch, mit der Kaufentscheidung auf unseren Test zu warten. Ab dem 23. März klären wir, ob sich die Story von A Way Out so sehr lohnt, dass ihr trotz der fehlenden Synchro ein Auge zudrücken solltet. Oder ein Ohr.