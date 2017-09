Apple iPhone 8 verspätet sich - Hoher Preis soll an Samsung liegen

Am 12. September 2017 wird Apple im neuen Hauptquartier Apple Park eine Veranstaltung abhalten, bei der unter anderem die Vorstellung neuer Smartphones wie dem iPhone 8 erwartet wird. Schon in den letzten Wochen gab es Gerüchte, laut denen das Smartphone mindestens 1.000 US-Dollar und laut manchen Spekulationen sogar 1.200 US-Dollar kosten würde.

Samsung hat Monopol bei OLED-Panels

Wie MacRumors meldet, hat der als sehr zuverlässig geltende Analyst Min-Chi Kou Investoren nun darüber informiert, dass dieser hohe Preis am Apple-Konkurrenten Samsung liegen könnte. Samsung besitzt demnach quasi ein Monopol bei der Massenproduktion von OLED-Displays, die den Ansprüchen von Apple genügen und könne daher die Preise problemlos anheben.

Aktuell verlange Samsung von Apple zwischen 120 und 130 US-Dollar pro OLED-Panel und damit rund 75 Dollar mehr als noch bei den Panels für die bisherigen Modelle wie dem iPhone 7 Plus. Aber auch andere neue Komponenten wie die 3D-Sensor-Kamera, die das iPhone 8 bieten soll, würden den Preis anheben. Trotzdem müsse sich Apple laut Kuo dringend einen zweiten Zulieferer für die OLED-Panels sorgen und soll laut Gerüchten daher Milliarden an US-Dollar in die OLED-Produktion des Samsung-Konkurrenten LG investieren.

iPhone 8 verspätet sich

Das soll sich allerdings erst 2019 positiv auf die OLED-Liefersituation bei Apple auswirken. Daher wird Apple wohl am 12. September zwar das iPhone 8 zusammen mit einem iPhone 7s und iPhone 7s Plus präsentieren, doch zunächst nur die etwas verbesserten s-Modelle tatsächlich auch verkaufen.

Die Veröffentlichung des iPhone 8 sei dagegen »für einige Zeit« noch nicht möglich, soll aber zumindest noch in diesem Jahr starten. Probleme bei der Lieferung von OLED-Panels könnten laut Kuo aber noch bis in die ersten Monate des Jahres 2018 andauern.

