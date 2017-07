Das Online-Survival-Spiel Ark: Survival Evolved verabschiedet sich bald aus dem Early Access. Deshalb wurde vor Kurzem der Preis des Spiels mehr als verdoppelt. Statt 27,99 Euro kostet Ark neuerdings 59,99 Euro auf Steam.

Darüber regen sich nicht nur viele Spieler aus der Community auf, auch der ehemalige DayZ-Entwickler Dean Hall findet nun harsche Worte zur Preiserhöhung des Dino-Spiels. In mehreren Tweets nennt er den Preisanstieg »****ing empörend« und behauptet, dass das Spiel weit davon entfernt wäre, 60 Dollar (beziehungsweise Euro) wert zu sein. Die Verantwortlichen würden schlicht und ergreifend aus Gier handeln.

Just so we're clear on my opinion: the price increase for Ark is ****ing OUTRAGEOUS. — Dean Hall (@rocket2guns) July 6, 2017

Ark: The game is nowhere near ready for that kind of price. It's greed - pure and simple. It represents a huge disconnect with the community — Dean Hall (@rocket2guns) July 6, 2017

»Wer einen AAA-Preis verlangt, braucht ein AAA-Spiel«

Hall sei ein »Riesen-Fan« von Ark und wäre sogar bereit 60 Dollar für das Spiel zu zahlen, allerdings müsste es dafür erst das richtige Stadium erreichen. Zurzeit enthält das Survival-Spiel seiner Meinung nach noch viel zu viele Bugs.

I'm a huge fan of the game, but this is just too far and sets a terrible precedent. If you want to charge an AAA price, have an AAA state — Dean Hall (@rocket2guns) July 6, 2017

Dean Hall selbst war unter anderem Erfinder des Zombie-Survival-Spiels DayZ, dass Ende 2013 in den Early Access gestartet und noch immer nicht fertig gestellt ist. Aktuell steht das Spiel kurz vor dem Start in die Beta-Phase. Hall hat aber bereits 2014 das für DayZ verantwortliche Entwicklerstudio Bohemia Interactive verlassen und das neue Studio RocketWerkz gegründet. Dort arbeitet er unter anderem am Weltraumspiel ION, dessen Entwicklung ist allerdings inzwischen wohl eingestellt worden.

Early-Access-Spiele sollten mehr Zeit bekommen

In einem Interview mit PCGamer sagte Hall außerdem, dass er die Entwickler von den Wildcard Studios in gewisser Weise sogar verstehen könne. Ark war seit dem Early-Access-Start im Juni 2015 so erfolgreich, dass eine Preiserhöhung theoretisch vollkommen berechtigt sei. Aus der Sicht der Spieler hält Hall es allerdings für symptomatisch, dass diejenigen, »die die Preise festsetzen, sich nicht um den Status des Spiels kümmern und es einfach nur schnellstmöglich in die Läden bringen wollen.

Laut Hall sollten Early Access Spiele nicht daran gemessen werden, wie lange sie sich in der Testphase befinden, sondern in welchem Zustand sie final veröffentlicht werden.