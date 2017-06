Ashes of the Singularity - Neue Kampagne mit Update 2.3 veröffentlicht

Ab sofort steht das umfangreiche Update 2.3 für das Strategiespiel-Add-On Ashes of the Singularity: Escalation zum Download bereit - und es hat einiges zu bieten.

Allen voran dürfen sich die Spieler über eine komplett neue Kampagne namens »Genesis« freuen. Laut Aussage der Entwickler von Stardock Systems handelt es sich dabei um die bisher herausforderndsten Einsätze von Ashes of the Singularity, bei denen sich alles um die neuen Juggernaut-Einheiten Leonidas sowie Nest of the Queen dreht. Sie sollen sogar noch mächtiger als die Dreadnoughts sein.

Neue Maps und mehr

Die Kampagne umfasst insgesamt sechs komplett vertonte Missionen. Des Weiteren hat das Update 2.3 mit Seginus, Mizar, Achernar, Lyra und Eltanin fünf neue Maps im Gepäck, während andere Karten teilweise etwas überarbeitet wurde. Außerdem haben die Entwickler bei der bereits vorhandenen Kampagne einige Anpassungen vorgenommen, dass allgemeine Balancing der Einheiten optimiert und diverse Bugs aus der Welt geschafft.

Die vollständigen Patch Notes finden Sie auf der offiziellen Webseite von Ashes of the Singularity: Escalation. Oberhalb dieser Meldung gibt es zudem ein neues Video zu sehen, das Ihnen anhand von Gameplay-Szenen die wichtigsten Neuerungen des Updates 2.3 vorstellt.

