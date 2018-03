Die Namensbezeichnungen von Spielen sind seit Jahren ein ziemliches Chaos. Nach Battlefield 4 kam Battlefield 1, und in Zukunft soll Battlefield V erscheinen? Während der Reboot-Welle von 2012 bis 2016 ließ man hingegen meist jede Nummerierung weg - so entstanden Tomb Raider (2013), Need for Speed (2015), Battlefront (2015) und unzählige andere verwirrende Titel, die Datenbanken wunderbar durcheinander bringen.

Call of Duty blieb im Vergleich eigentlich immer ziemlich nachvollziehbar. Inzwischen deuten viele Hinweise für 2018 auf Black Ops 4 hin, und hier gibt's zum ersten Mal Verwirrungen um den Namen.

Die 4 an sich ist jedoch nachvollziehbar. Die Black-Ops-Spiele von CoD-Studio Treyarch gehören zu den beliebtesten Teilen der Reihe: Black Ops 3 wird seit 2015 von den Fans sogar so herzlich aufgenommen, dass immer noch neue Inhalte dafür erscheinen.

Allerdings sorgt die Schreibweise von Black Ops 4 für Stirnrunzeln. Laut Kotaku zeigt das offizielle Logo seine Vier nämlich in den quasi-römischen Ziffern »IIII«. Asterix-affine Menschen dürfen jetzt erschrocken den Atem anhalten: Korrekt wäre natürlich eigentlich eine IV (gewiefte GameStar-Leser haben uns darauf hingewiesen, dass die IIII historisch durchaus vorkommen konnte, auch wenn in der Populärkultur die IV deutlich präsenter ist).

Die Spekulationen um das neue Logo entstanden lustigerweise durch Basketball-Star James Harden, der die IIII auf seiner Mütze trug:

The Beard has arrived, and he's ready for battle with the Thunder. pic.twitter.com/ky3E8TK9Hy