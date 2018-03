Das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red arbeitet momentan nicht nur an ihrem neuen Mammut-Rollenspiel Cyberpunk 2077. Bis 2021 wollen die Witcher-Entwickler offenbar noch ein weiteres großes RPG herausbringen.

Das verrät ein aktueller Finanzreport des Studios. Auf Seite 26 des knapp 100 Seiten langen PDF-Dokuments, ist unter den Zielsetzungen für die Jahre 2017 bis 2021 nicht nur der Release von Cyberpunk 2077, sondern auch von »einem weiteren, Story-getriebenen AAA-Rollenspiel« angegeben. Worum genau es sich bei diesem unbekannten Spiel handelt, steht allerdings nicht in dem Finanzreport und ist deshalb noch völlig unklar.

Kein The Witcher 4

Momentan können wir nur spekulieren, ob sich hinter dem mysteriösen Projekt ein neues Spiel aus dem Witcher-Universum oder womöglich sogar eine komplett neue IP verbirgt.

Ein The Witcher 4 erwartet uns aber mit Sicherheit nicht. Adam Kicinski, der CEO von CD Projekt, hat erst Ende 2017 in einem Interview bestätigt, dass die Geschichte von Geralt von Riva mit The Witcher 3: Wild Hunt endgültig zu Ende erzählt ist.

Das Entwicklerstudio besitzt aber natürlich noch die Rechte an der Marke und könnte deswegen in einem künftigen Spiel noch einmal in die Welt des Hexers zurückkehren, zum Beispiel um die Geschichte von Ciri weiterzuerzählen.

Vollkommen neu ist die Meldung eines zweiten AAA-Rollenspiels neben Cyberpunk übrigens nicht: Schon im Finanzbericht aus dem Jahr 2015 hatte CD Projekt Red zwei große Releases bis 2021 angekündigt. Der neue Bericht bestätigt ihre Pläne nun allerdings noch einmal.

In naher Zukunft rechnen wir aber nicht mit weiteren Informationen zu dem mysteriösen Spiel, denn CD Projekt treibt zurzeit vor allem Cyberpunk 2077 voran. Erst vor Kurzem wurde der Charakter-Editor und die Klassen für das Sci-Fi-Rollenspiel bestätigt, sowie ein Multiplayer-Modus in Aussicht gestellt. Auf der E3 2018 erwartet uns zudem eine erste spielbare Demo.

Unsere Vorschau zu Cyberpunk 2077: Ein Spiel blutet Potenzial