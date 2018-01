Ein Stamm kanadischer Ureinwohner ist unzufrieden mit der Darstellung von Chief Poundmaker, dem Oberhaupt der Cree-Zivilisation, im ersten Addon zu Civilization 6. Wie die kanadische Nachrichtenseite CBC News mitteilt, empfindet Cree-Häuptling Milton Tootoosis die Darstellung in Civ 6: Rise and Fall als irreführend.

Poundmaker nicht historisch korrekt?

Obwohl Tootoosis anfangs noch angetan war von der Idee, Poundmaker in einem Videospiel realisiert zu sehen, änderte sich seine Sichtweise nun. Es entstünde dem Häuptling nach der Eindruck, die Zivilisation der Cree würde mit Werten und Ansichten stark mit denen der Eroberer übereinstimmen.

"Er stimmte mit Sicherheit nicht mit den Überzeugungen der Kolonialmächte überein. [...] Das ist nichts Neues, Hollywood stellt Ureinwohner seit Jahrzehnten auf eine Weise dar, die sehr verletzend ist."

Der Ingame-Anführer der Cree, Chief Poundmaker, ist einer realen Persönlichkeit nachempfunden. Der historische Häuptling vermittelte im 19. Jahrhundert bei Verhandlungen zwischen Kanada und zahlreichen Indianerstämmen, die heute als First Nations bekannt sind.

Jedoch findet der Häuptling nicht alles an der Computerspiel-Umsetzung von Poundmaker schlecht. Er zeigt sich erfreut, dass ein Zitat des Anführers seinen Weg in Civilisation 6: Rise & Fall gefunden hat. Jedoch hätte sich Tootoosis gewünscht, 2K und Firaxis hätten die Cree bei der Realisierung des Spiels mit einbezogen.

Aktuell ist die Cree-First-Nation von Tootoosis bestrebt, den historischen Anführer zu entlasten. Er war nach einem Aufstand gegen die Kolonialmächte 1885 wegen Verrats verurteilt und inhaftiert worden. Poundmaker starb kurz darauf. Milton Tootoosis hofft nun, dass Civilisation 6 die Aufmerksamkeit auf den Fall lenken und zu ihren Gunsten beeinflussen könnte.

Civilization 6: Rise and Fall erscheint am 08. Februar 2018. Wie gut die Erweiterung werden könnte - Cree hin oder her - verrät unsere Preview zu Rise and Fall.