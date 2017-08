Crossout - Neue Fraktion bringt fliegende Autos und Laser-Waffen

In Crossout regieren die MacGyvers der Endzeit das Schlachtfeld. Aus Schrott, ein paar Rädern und Waffen basteln wir unsere ganz persönliche Höllenmaschine, mit der wir in PvP- und PvE-Gefechten unsere Gegner aus der Postapokalypse pusten. Und bald haben wir sogar noch mehr Möglichkeiten, kreativ zu werden: Die Dawn Children kommen!

Crossout im GameStar-Test

Die neue Fraktion erweitert Crossout um ausgefallene Hightech-Bauteile. Kein Wunder, denn die Children sind allesamt durchgeknallte Wissenschaftler. Wer sich mit ihnen gut stellt, dem gewähren sie Zugriff auf Laser- und Plasma-Waffen, Tesla-Geschütze und sogar Hover-Triebwerke.

Richtig gelesen! Bald ist Ihr Vehikel nicht mehr an den Boden gebunden. Dank des Hover-Antriebs schweben wir über widriges Gelände einfach hinweg, ohne an Geschwindigkeit einzubüßen. Diese luftige Fortbewegung hat aber auch Nachteile: Schwere Geschütze wie die der Scavenger können unser Gefährt durch ihren Rückstoß ordentlich herumwirbeln. Außerdem will so ein Triebwerk auch mit Energie versorgt werden.

Um genug Power an Bord zu haben, entwickelten die Dawn Children einen besonders effektiven Generator. Das Mini-Kraftwerk ist aber ebenso potent wie instabil. Wird es zerstört, zieht die folgende Explosion auch die Umgebung - und alle sich dort aufhaltenden Spieler - in Mitleidenschaft.

Dennoch lohnt es sich, das Risiko einzugehen, um einige der neuen Hightech-Waffen zu befeuern. Plasma-Waffen brillieren vor allem durch ihren Gebietsschaden und die schnell schießenden Laser machen Feinden im Nahkampf zu schaffen. Aber wer Command & Conquer: Alarmstufe Rot gespielt hat, weiß natürlich, das Tesla-Waffen das Nonplusultra sind. Die Stromladungen springen von getroffenen Gegnern gleich auf ihre Freunde in der Nähe über - herrlich hinterhältig und wunderbar effizient.