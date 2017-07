Wer schon vor dem offiziellen Release am 29. August 2017 einen genaueren Blick auf den Zombie-Shooter Dead Alliance werfen möchte, bekommt ab sofort die Gelegenheit dazu.

Wie der Entwickler Illfonic (Freitag der 13.) jetzt bekannt gegeben hat, läuft ab sofort die Open-Beta des Spiels. In der Testphase stehen die drei Spielmodi »Team Deathmatch«, »King of the Hill« sowie das von MOBAs inspirierte Attrition zur Auswahl. Den Download des Clients finden Sie auf Steam.

Die Open-Beta von Dead Alliance läuft bis zum 31. Juli, so dass Sie noch einige Tage Zeit haben, um sich in das Kampfgetümmel zu werfen. Außerdem finden Sie oberhalb dieser Meldung einen neuen Trailer, der Ihnen einige Gameplay-Szenen aus der Beta-Version des Zombie-Shooters zeigt.

Die Macher haben übrigens nach Verwirrung und Ärger in der Community versichert, dass die Entwicklung von Freitag der 13. nicht aufgegeben werde und ein ganz anderes Team an Dead Alliance arbeite.

Dead Alliance - Screenshots ansehen