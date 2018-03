Fly your colours today brothers and sisters. Its National Superhero day! I personally just want to thank all of you guys and gals for keeping us so entertained and setting such a fantastic example for superhero fans, young and old, around the world. @PrattPrattPratt @Gal_Gadot @vancityreynolds @ChrisHemsworth @BenAffleck @RobertDowneyJr @MarkRuffalo @PrideOfGypsies @Rehsifyar @TheHughJackman @MargotRobbie @JoelKinnaman @ZoeSaldana @DaveBautista @VinDiesel @paulbettany @renner4real @samuelljackson @aarontaylorjohnson @officiallyelizabetholsen @nicholashoult @jamesmcavoyrealdeal @booboodaddy @sophiet @kodismitmcpheeofficial @alexandrashipppp @brielarson @tomholland2013 @imsebastianstan @chadwickboseman #DonCheadle #PaulRudd #AnthonyMackie #ChrisEvans #BradleyCooper #EzraMiller #ScarlettJohansson #SuperheroDay #TyeSheridan #BenedictCumberbatch #WillSmith

