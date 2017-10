In Destiny 2 sorgen kurz nach Release der PC-Version Bannwellen für großen Wirbel: Zum Start der PC-Version meldeten sich im Bungie-Forum und auf Reddit zahlreiche Spieler, die ihrer Meinung nach ungerechtfertigt einen Ban erhielten. Erste Theorien wurden laut, dass vor allem Nutzer von Third-Party-Software und Overlays wie Discord, XSplit oder MSi Afterburner betroffen seien.

Bungie hatte bereits in der Vergangenheit angekündigt, dass Destiny 2 solche Programme nicht unterstützen wird, sie aber zu keinem Bann führen sollen. Die Entwicklerschmiede hat sich einer strengen Anti-Cheat Politik verschrieben und verhindert die Funktionalität von Programmen, die ihrem Spiel Code hinzufügen.

Nun hat Bungie ein Statement veröffentlicht, das ihr genaues Vorgehen bei den Bans erläutert. Demnach gab es keine automatische Bannwelle, stattdessen wurde der Ausschluss von Spielern von Hand vorgenommen. Rund 400 PC-Spieler hat es zum PC-Launch erwischt. Diese Spieler hätten aber tatsächlich schädliche Software benutzt und Bungie betonte noch einmal, dass es keine Bans aufgrund von Third-Party-Software wie Discord und Co. gab.

Inzwischen ruderte Bungie aber zurück und gab in einem Update des Statements Fehler zu. Eine Gruppe von PC-Spielern hat demnach tatsächlich fälschlicherweise einen Ban ausgesprochen bekommen. Diese Spieler seien inzwischen aber wieder im Besitz ihres Accounts. Was der genaue Grund für diese Bannwelle war, wurde nicht klar. An den Third-Party-Programmen soll es aber wieder nicht gelegen haben.

Upon further review of our PC security measures, some bans have been overturned.https://t.co/LuCCZ3BN6M