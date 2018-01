Mit »Die Finsternis in Tristram« (Darkening of Tristram) feiert Blizzard in Diablo 3 einmal im Jahr die Monsterschnetzel-Reihe mit einem besonderen Event. Spieler können einen Retro-Dungeon erkunden und sich an die guten, alten Zeiten mit einem entsprechenden Pixelfilter und simpleren Steuerungsmöglichkeiten zurückerinnern. In der offiziellen Ankündigung schrieben die Entwickler, dass die Nostalgiewochen am 1. Januar 2018 um Mitternacht losgehen und am 30. Januar enden. Wer jedoch zu dem angekündigten Termin loslegen wollte, schaute bisher in die Röhre.

Wie ein Community-Manger im offiziellen Forum aber nun mitteilte, gab es einen Patzer in der Kommunikation. Der 1. Januar war nur der Startschuss für das Pre-Event. Im Abenteuer-Modus findet man aktuell nämlich nur die Items »Geschreibsel eines Kultisten«, die auf ein Portal hinweisen. Dieses Portal öffnet sich ab dem 4. Januar 2018 und geneigte Monsterjäger können dann den Dungeon mit insgesamt 16 Ebenen durchstreifen.