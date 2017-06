Diablo 3 - Ende der Season 10, Start-Termin für Season 11

Am heutigen Freitag, den 23. Juni um fünf Uhr Abends endet Season 10 von Diablo 3. Season 11 startet einen Monat später, und zwar ausnahmsweise an einem Donnerstag: Am 20. Juli um fünf Uhr geht's los! Dazwischen wird einiges passieren. Nicht nur, dass wie üblich mit Version 2.6.0 ein neuer Patch erscheint, mit ihm kommt am 27. Juni auch der Totenbeschwörer-DLC Rise of the Necromancer.

Zum Ende der Season 10 werden alle Saison-Charaktere in normale Helden umgewandelt und ihre Items, Blutsplitter, Goldstücke und Paragon-Erfahrungspunkte mit denen unseres nicht-saisonalen Profils zusammengelegt.

Die Herausforderungen der Season 11

Sobald Season 11 begonnen hat, können wir uns neue saisonale Helden anlegen und frische Belohnungen verdienen. Wer einen Charakter auf Stufe 70 bringt, erhält zum Ende der Saison exklusive Item-Transmogrifikationen für Hose und Stiefel. Die vierte Etappe der Saisonreise wirft außerdem einen Porträtrahmen und einen Gefährten ab.

Wer weiter in der Saisonreise voranschreiten will, um sich sein Extra-Truhenfach durch den Eroberer-Rang zu verdienen, der muss sich den Herausforderungen der Season 11 stellen. Diese sind:

Habgier / Goldgier: Schließen Sie eine 50.000.000-Gold-Strähne außerhalb des Reiches der Schätze und des zentralen Tresors ab.

Schließen Sie eine 50.000.000-Gold-Strähne außerhalb des Reiches der Schätze und des zentralen Tresors ab. Dämon der Geschwindigkeit / Stromlinienförmig: Schließen Sie ein Nephalemportal auf der Schwierigkeitsstufe "Qual 10" mit einem Charakter auf der Maximalstufe in unter zwei Minuten ab.

Schließen Sie ein Nephalemportal auf der Schwierigkeitsstufe "Qual 10" mit einem Charakter auf der Maximalstufe in unter zwei Minuten ab. Bossmodus / Eine Klasse für sich: Töten Sie alle für die Herausforderung nötigen Bosse auf der Schwierigkeitsstufe "Qual X" mit einem Charakter auf der Maximalstufe innerhalb von 20 Minuten nach dem Starten des Spiels.

Töten Sie alle für die Herausforderung nötigen Bosse auf der Schwierigkeitsstufe "Qual X" mit einem Charakter auf der Maximalstufe innerhalb von 20 Minuten nach dem Starten des Spiels. Einfach göttlich / Herz eines Löwen: Erreichen Sie ein Großes Nephalemportal (Solospiel) der Stufe 75.

Erreichen Sie ein Großes Nephalemportal (Solospiel) der Stufe 75. Meister aller Klassen / Spiel, Set und Sieg: Meistern Sie acht Setportale.

Jede Herausforderung gibt es in zwei Varianten, einmal für normale Helden und einmal für Hardcore-Spieler.

Die Sets aus Haedrigs Geschenk in Season 11

Wie immer kriegen wir zwei Teile eines legendären Item-Sets, wenn wir jeweils die zweite, dritte und vierte Etappe der Saisonreise abschließen. Allerdings können wir diese Belohnungen nur einmal verdienen. Wir müssen uns also aussuchen, welche Klasse wir mit einem Set ausstatten wollen. Diesmal kassieren wir folgende legendäre Item-Sets durch Haedrigs Geschenk:

Dämonenjäger: Unheilige Essenz

Unheilige Essenz Barbar: Zorn der Ödlande

Zorn der Ödlande Zauberer: Tal Rashas Elemente

Tal Rashas Elemente Hexendoktor: Höllzahnharnisch

Höllzahnharnisch Kreuzritter: Rolands Vermächtnis

Rolands Vermächtnis Mönch: Gewandung der tausend Stürme

Gewandung der tausend Stürme Totenbeschwörer: Rathmas Knochen

Besonders interessant dürfte diesmal der Totenbeschwörer sein. Er erhält mit Rathmas Knochen das passende Set für seinen ikonischen Spielstil und kann damit eine riesige Armee aus Untoten befehligen. Warum das erst einmal gewöhnungsbedürftig ist, dann aber verflixt viel Spaß macht, lesen Sie in unserem Beta-Fazit zum Nekromanten.