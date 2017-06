Diablo 3 - Kosmetik-Items des Necromancer-DLC enthüllt

Zwar steht noch immer nicht fest, wann genau der DLC »Rise of the Necromancer« für Diablo 3 erscheinen wird, doch bereits jetzt sind einige der kosmetischen Items bekannt, die in der Download-Erweiterung stecken werden.

So bekommen die Käufer des DLCs unter anderem einen nur unfertig erstellten Golem als Begleiter zur Seite gestellt. Diesem Geschöpf fehlt unter anderem noch seine schützende Haut, so dass sowohl seine Knochen als auch seine Muskeln direkt zu sehen sind - ein Anblick, der ganz nach dem Geschmack eines Nekromanten sein dürfte.

Des Weiteren erwarten die DLC-Besitzer neue Flügel im knochigen Look, ein neuer Banner, ein Necromancer-Wimpel, sowie ein neuer Rahmen für das Spieler-Portrait.

