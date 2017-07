Diablo 3 - Totenbeschwörer kostenlos im Challenge Rift antesten

Noch unsicher, ob Sie 15 Euro für den Necromancer-DLC von Diablo 3 ausgeben sollen? Dann würden wir Ihnen natürlich als erstes unseren Test zum Totenbeschwörer empfehlen - aber diese Woche können Sie den frischen Helden obendrein kostenlos anspielen. Denn der Nekromant ist der Held der Woche im aktuellen Herausforderungsportal.

In den Challenge Rifts übernehmen wir den vorgefertigten Helden eines anderen Spielers und müssen in einem Nephalem-Portal, das er durchgespielt hat, seine Bestzeit schlagen. Will heißen: Sie können hier nicht frei alle Skills ausprobieren, sowohl der Charakter als auch der Dungeon stehen fest.

Als erster Eindruck könnte der Challenge Rift aber trotzdem hilfreich sein, zumal hier genau der Build zum Einsatz kommt, den wohl die meisten Totenbeschwörer als erstes ausprobieren wollen: Klassische Skelettschergen mit den legendären Item-Sets Rathmas Knochen und Jesseths Waffen. Die Spitze der Rangliste werden Sie damit allerdings nicht erklettern. Dafür brauchen Sie den aktuell besten Totenbeschwörer-Build mit der Gnade des Inarius.

Diablo 3: Rückkehr des Totenbeschwörers - Screenshots aus dem Necromancer-DLC ansehen