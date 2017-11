Elex - Alle Nebenquests in Ignadon

Die Quest-Struktur von Elex zu verstehen, ist manchmal gar nicht so leicht. Anders als viele andere Rollenspiele gibt es nicht eine klar erkennbare Questkette, die man in der ewig gleichen Reihenfolge abschließt. Stattdessen kann man selbst entscheiden, wann man welche Missionen annehmen will.

Wir haben unsere Komplettlösung daher nach Hauptquests (für die Story) und Nebenquests nach Regionen sortiert. In diesem Artikel verraten wir euch, wie ihr die Nebenmissionen in Ignadon löst.

Mehr Tipps, Tricks und Hilfen findet ihr in den anderen Teilen unserer Elex Komplettlösung:

Quests in Ignadon

Wir haben diese Komplettlösung aufgeteilt in wichtige Quests in Ignadon, kleinere Nebenquests im Hort und in der freien Wildnis. Jeden dieser Questtypen findet ihr auf einer Seite zusammengefasst. Wollt ihr zu einer bestimmten Quest springen, sucht im Inhaltsverzeichnis danach!

Den Hort von Ignadon betreten

Eine der Nebenquests von Elex. Sie schaltet sich automatisch frei, wenn ihr den Hort betreten wollt. Es ist das Hauptquartier der Kleriker und mit dieser Quest erhaltet ihr Zugang in die Stadt. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten.

Quest aktivieren: Sprecht mit Xander nahe des Eingangs zum Hort.

Der Wächter Xander befindet sich neben dem Hort-Eingang (am Ostende der Karte). Von ihm erfahrt ihr, dass nicht jeder hinein darf.

Besorgt euch eine Handelserlaubnis (dazu gleich mehr).

Findet den Suggestor Rainer, der das Land Abessa durchstreift, und sprecht mit ihm über den Rekrutierungsprozess der Kleriker.

Versucht, Xander zu bestechen. Er gibt euch die 80 Elexit zurück, lässt euch aber hinein, falls ihr ihm einen Wunsch erfüllt (200XP). Ihr sollt in einer anderen Quest ("Zersetzende Kräfte") eine bestimmte Person schuldig ist (ihr müsst es nicht erfüllen, aber ihr werdet verprügelt, wenn ihr ihm nicht zuhört).

Die Handelsgenehmigung kann von einem Händler namens Levin erhalten werden. Levin sitzt in der Nähe des Teleporters und der Brücke zum Hort. Er gibt euch eine Mini-Quest ("Jäger und Sammler"), in der ihr ihm seine verlorenen Güter wiederbringen sollt.

Westlich seines Standortes findet ihr die Kisten bei einer umgestürzten Kutsche. Leider tummeln sich einige fiese Ripper darum. Ihr müsst sie weglocken und einzeln bekämpfen. Alternativ könnt ihr die Viecher auch zu den Klerikern locken, aber dann besteht die Möglichkeit, das Levin selbst dabei stirbt. Habt ihr alle Ripper beseitigt, könnt ihr drei Vorratskisten einsammeln (100XP) und sie zurück zu Levin bringen. Er entlohnt euch mit 400XP und kann auch direkt seine Waren verkaufen. Ihr könnt eine Zusatzbelohnung auswählen: einen Pass, 100XP, ein Lasergewehr plus 6 Energiezellen oder 230 Elexit. Der Pass ist eine Händlergenehmigung, mit der ihr an Xander vorbei kommt.

Jeder Lösungsweg bringt euch irgendwann in den Hort. Ihr habt die Quest abgeschlossen und erhaltet 200XP.

Endgültige Vorkehrungen

Eine der Nebenquests im Klerikerhauptquartier. Ihr trefft auf Eli, einen Outlaw, der von den Klerikern gefangen gehalten wird. Ihr könnt ihn töten oder ihm helfen, einen alten Freund zu treffen.

Quest aktivieren: Sprecht mit Wolf im Hort.

Wolf arbeitet in einer Mine im Hort und gibt euch eine Quest, in der ihr einen Outlawgefangenen ermorden sollt. Es ist Eli. Hört euch Wolfs Plan außerhalb der Stadtmauern an. Ihr könnt in diesem ersten Gespräch Handwerkspunkte einsetzen und 25XP sowie Elex ergattern.

Begebt euch zum Gefängnis. Sprecht mit Eli über einen Weg, den Knast zu verlassen - das resultiert in zwei neuen Quests:

Besorgt Elis Waffe, die sich in einem Lager nahe Balders Büro befindet (siehe Bild). Unautorisiertes Personal hat keinen Zutritt zum Lager. Ihr könnt auf die Nacht warten und reinschleichen (eventuell ist da ein Wachroboter), oder schnell reinlaufen und die Waffe geschwind aufnehmen. Wenn ihr auf frischer Tat ertappt werden solltet, wird ein Kampf ausbrechen.

Findet eine Klerikerverkleidung. Geht zum Händler Ferdinand inmitten der Stadt. Kauft Wechselkleidung für 100 Elexit (100XP).

Nehmt die Waffe und die Rüstung mit zu Eli (200XP). Nun habt ihr die Wahl, wie die Quest enden soll:

Erfüllt Wolfs Wunsch und tötet Eli. Bestellt ihn zum Eingang des Horts und wartet dort auf ihn (er hält neben der Brücke an). Ihr könnt ihn sofort angreifen, oder erst eine kurze Unterhaltung führen. Tötet ihn (325XP) und geht zu Wolf. Er gibt euch 130 Elexit.

Sorgt für eine Konfrontation zwischen Eli und Wolf. Eli rennt automatisch zur Mine, in der Wolf arbeitet. Er wird mit Wolf sprechen. Nach dem Dialog werden sie einen Kampf beginnen. Greift auf keinen Fall Wolf an, auch wenn ihr Eli helfen wollt, denn dann werden alle Roboter und Maschinen der Stadt gegen euch sein. Ihr müsst Eli erlauben, den Kampf zu verlieren und zu sterben (200XP). Nehmt die 130 Elexit von Wolf an euch (falls er noch lebt, er kann zufällig sterben, wenn ein Kampfroboter in die Auseinandersetzung eingegreift).

Hinweis: Diese Quest hat einen kleinen Epilog. Während eines eurer Gespräche mit Balder wird er auf den befreiten Gefangenen zu sprechen kommen. Er verlangt eine Entschädigung von 300 Elexit. Ihr solltet das hinnehmen, denn wenn ihr es nicht tut, bricht ein Kampf aus, in den auch andere Kleriker eingreifen.

Zersetzende Kräfte

Eine der größeren Nebenmissionen im Hort. Wenn ihr sie abschließt, kann dies euer Ansehen bei den Klerikern enorm steigern und eure Chancen erhöhen, ihnen beitreten zu dürfen. Ihr müsst jemanden finden, der Elex verkauft (ein Verbrechen bei den Klerikern). Um den Schuldigen zu finden, müsst ihr einigen Spuren nachgehen.

Quest aktivieren: Sprecht mit Reinhold in der Kathedrale des Hortes.

Die Mission antreten

Judikator Reinhold ist der Anführer der Kleriker und er gibt euch einen Auftrag: Ihr sollt jemanden aufspüren, der illegal Elex verkauft. Er kann euch einige Hinweise geben, die drei Personen betreffen, die verdächtigt werden, das Gesetz gebrochen zu haben.

Das ist aber nicht alles. Dietrich, der im Verwaltungsgebäude zu finden ist, gibt euch weitere Informationen. Er weist euch an, ein Klerikerlager nach einem Elexlieferanten zu durchsuchen, und gibt euch einen Durchsuchungsbefehl.

Den Lieferanten identifizieren (Dietrichs Mission "Der Lieferant")

Ihr müsst die Burgruine von West-Ignadon aufsuchen (südwestlich vom Hort, weit entfernt). Achtet auf eurem Marsch auf starke Monster. Ihr solltet in die Burg durch einen nicht von Monstern bewachten Eingang gelangen. Dort müsst ihr drei Kleriker befragen.

Gerd bewacht einen der Eingänge in die Burg. Ihr könnt Kampfskillpunkte einsetzen und 25XP sowie 6 Plasmazellen erhalten. Zeigt ihm den Durchsuchungsbefehl und hört euch an, was er zu sagen hat.

Dirk ist auf einem der Gänge im Zentralgebäude der Ruine. Zeigt auch ihm den Befehl und er gibt euch einen Geheimcode (4979) zu seinem Safe. Sucht nach ihm in den Seitenräumen (siehe Bild) und checkt den Inhalt. Darin ist jedoch nichts Ungewöhnliches.

Karsten wandert in der Burg umher. Zeigt ihm den Befehl und erhaltet von ihm seinen Sicherheitscode (8195) für seinen Safe. Findet den Safe im Lager (siehe Bild) und nehmt das Bündel Outlaw-Kleidung an euch. Nun präsentiert ihr euren Fund dem Verdächtigen. Ihr habt zwei Möglichkeiten:

Kooperiert mit Karsten und steigt in den Elexhandel ein. Ihr bekommt als Startbelohnung 200XP und 75 Elexit.

Versucht, Karsten aus der Fassung zu bringen. Er wird euch angreifen - ihr müsst ihn besiegen (325XP).

Unabhängig von eurer Wahl müsst ihr zu Dietrich zurück. Erzählt ihm von Karstens Tod und das ihr den Elexhandel gestoppt habt oder lügt ihn an. Zeigt ihm die Outlawkleider aus dem Safe. Ihr erhaltet 500XP und 50 Elexit.

Verhört die Wachen (Reinholds Mission "Nächtliche Geschäfte")

Während dieser Quest müsst ihr drei Wächter im Hort sprechen:

Der Grubenwächter wird euch das Überwachungsprotokoll 1 geben.

Der Fabrikwächter wird euch das Überwachungsprotokoll 2 geben.

Xander hat Protokoll 3. Wenn ihr ihn ganz zu Anfang des Hort-Besuches gefragt habt, ob er den Helden hereinlassen will, dann kann er nun sein Verlangen durchsetzen und Siegfried als Schuldigen belasten lassen (200XP). Wenn ihr ihm aber nichts für den Einlass in den Hort schuldet, könnt ihr dies freiwillig tun.

Die Quest abschließen

Ihr könnt die Quest auch sofort abschließen, in dem ihr den Schuldigen einfach blind auswählt. Ihr müsst auf jeden Fall zu Reinhold in die Kathedrale zurückkehren, nachdem ihr alle Schritte und Ermittlungen hinter euch gebracht habt. Ihr müsst den Elexhändler aus drei Verdächtigen auswählen: Hagen, Siegfried und Oswald. Wählt Siegfried (der unschuldig ist), wenn ihr Xander zugetan sein wollt, oder Oswald, wenn ihr den wahren Dealer benennen wollt.

Reinhold wird euch jede Möglichkeit glauben und ihr erhaltet 500XP. Nachdem euer Kandidat überprüft wurde, könnt ihr nochmal mit Reinhold sprechen (später im Spiel). Wenn ihr die falsche Person beschuldigt habt, wird Reinhold sauer sein - solltet ihr Oswald gewählt haben, ist der Judikator sehr zufrieden und belohnt euch mit 400XP.

Hinweis: Wenn ihr für Xander Siegfried benennen müsst, es aber nicht getan habt, wird er auf Rache sinnen. Die Händler im Hort werden aufhören, mit euch Geschäfte zu machen. Das Problem kann auf zwei Arten gelöst werden: Entweder ihr bezahlt Xander mit 400 Elexit oder ihr nutzt eine Dialogoption, für die ihr mindestens 6 Punkte bei den Persönlichkeitsfähigkeiten braucht. Habt ihr das aus der Welt geschafft, könnt ihr wieder Items bei den Hort-Händlern kaufen.

Hinweis 2: Eine Extrabelohnung gibt es dann, wenn ihr den richtigen Täter benannt habt und später den Klerikern beitretet (3000XP).