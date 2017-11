Elex - Alle Nebenquests in Xacor

Die Quest-Struktur von Elex zu verstehen, ist manchmal gar nicht so leicht. Anders als viele andere Rollenspiele gibt es nicht eine klar erkennbare Questkette, die man in der ewig gleichen Reihenfolge abschließt. Stattdessen kann man selbst entscheiden, wann man welche Missionen annehmen will.

Wir haben unsere Komplettlösung daher nach Hauptquests (für die Story), Nebenquests nach Regionen und Fraktionsquests sortiert. In diesem Artikel verraten wir euch, wie ihr die Nebenmissionen in Xacor löst.

Während ihr Xacor erforscht, könnt ihr Nebenquests freischalten und den Eispalast finden. Xacor ist der gefährlichste Ort Magalans. Reist nicht mit einem schwachen Charakter durch dieses Land.

Der Konverter von Ost-Xacor

Quest aktivieren: Automatisch, wenn der Konverter erreicht wird.

Dies ist einer der beiden Konverter von Xacor. Er befindet sich östlich des Eispalastes. Hier tummeln sich starke Gegner: Albs, Kampfroboter, E4300 und Kampfkolosse. Ihr müsst sie nicht alle besiegen, sondern könnt sie umgehen und versuchen, den Eingang des Konverters zu erreichen. Der Eingang ist an der südwestlichen Ecke des Turms (siehe Bild). Steigt im Konverter nach oben, bis ihr eine rote Computerkonsole findet, über die ihr den Konverter abschalten könnt (3500XP).

Hinweis: Unbedingt auf das Dach steigen. Dort befinden sich einige wertvolle Gegenstände (Elex, ein normaler Elextrank und ein starker Elextrank).

Der Konverter von West-Xacor

Quest aktivieren: Automatisch, wenn der Konverter erreicht wird.

Dies ist einer der beiden Konverter von Xacor. Er befindet sich südlich vom Eispalast. Der Eingang (siehe Bild) wird stark bewacht. Glücklicherweise können die anderen Feinde rund um den Konverter ignoriert werden (Albs, Kampfroboter und E4300 Kolosse). Arbeitet euch im Turm nach oben vor, bis ihr eine rote Computerkonsole findet, über die ihr den Konverter abschalten könnt (3500XP).

Hinweis: Unbedingt auf das Dach steigen. Dort befinden sich wertvolle Gegenstände (Elex und 3 normale Elextränke).