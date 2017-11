Elex - Fraktionen-Guide: So löst ihr alle Outlaw-Quests

Die Quest-Struktur von Elex zu verstehen, ist manchmal gar nicht so leicht. Anders als viele andere Rollenspiele gibt es nicht eine klar erkennbare Questkette, die man in der ewig gleichen Reihenfolge abschließt. Stattdessen kann man selbst entscheiden, wann man welche Missionen annehmen will.

Wir haben unsere Komplettlösung daher nach Hauptquests (für die Story), Nebenquests nach Regionen und Fraktionsquests sortiert. In diesem Artikel verraten wir euch, wie ihr die Fraktionsquests der Outlaws löst.

Mehr Tipps, Tricks und Hilfen findet ihr in den anderen Teilen unserer Elex Komplettlösung:

Unter Geiern der Wüste

"Unter Geiern der Wüste" ist die Quest, mit der ihr in die Fraktion der Outlaws eintretet. Sie ist im Grunde sehr kurz, verlangt aber den Abschluss anderer Quests, mit denen ihr euren Ruf bei den Outlaws verbessert.

Hinweis: Den Outlaws beizutreten bedeutet, dass alle anderen Quests für die übrigen Fraktionen (Berserker und Kleriker) abgebrochen werden. Der Spielcharakter kann nur einer einzigen Fraktion angehören.

Die entscheidende Person bei den Outlaws ist William, der sich im Fort aufhält. Die wichtigste Quest, die ihr von ihm bekommt, ist "Pennerbündnis". Neben dieser müsst ihr aber noch eine Reihe anderer Quests abschließen - hier tun sich vor allem Chloe und Mad Bob hervor, deren Aufträge zu eurem Ruf beitragen.

Wenn ihr William nach eurem Fortschritt fragt, bewertet er eure bisher abgeschlossenen Quests bei den Outlaws. Danach trifft er eine Entscheidung. Drei Dinge können nun passieren:

Ihr habt genügend Quests für die Bewohner des Forts erfüllt und den Outlaws damit geholfen. William erlaubt euch, den Wüstenbewohnern beizutreten.

Ihr habt nicht genügend Quests abgeschlossen. Arbeitet weiter für die Outlaws (prüft euer Questlog nach Aufträgen).

Ihr habt genügend Quests abgeschlossen, aber insgesamt zu viele Entscheidungen getroffen, die gegen die Prinzipien der Outlaws verstoßen haben. Ihr müsst eure Beziehung verbessern, wenn ihr noch beitreten wollt.

Der Beitritt in die Fraktion bringt euch 2700XP. Ihr erhaltet die Läuferrüstung und einen Fähigkeitenpunkt für die speziellen Outlaw-Skills. William und Rat sind die Lehrmeister für diese Fähigkeiten. Zusätzlich gibt es nun neue Items bei den Händlern des Forts. Ihr könnt nun versuchen den nächsten Rang der Outlaws zu erreichen (Schlächter).

Outlawrang: Schlächter

Nachdem ihr über die Quest "Unter Geiern der Wüste" in die Fraktion eingetreten seid, habt ihr den niedrigsten Rang erhalten: Läufer. Mit ein paar Aufträgen könnt ihr zum Schlächter werden. Dazu müsst ihr mit William sprechen und folgende Voraussetzungen erfüllen:

Jax muss mindestens Stufe 15 haben.

Schließt die Quest "Schutzgeld eintreiben" für Rat oder Blake ab. Der Questgeber hängt von eurer Entscheidung in der "Pennerbündnis"-Quest ab.

Schließt die Quest "Schnapsidee" für Chloe ab.

Schließt die Quest "Entweiht" für Mad Bob ab.

Schutzgeld eintreiben

Quest aktivieren: Sprecht mit Rat oder Blake im Fort.

Rat oder Blake (davon abhängig, wer gerade Sicherheitschef im Fort ist) können euch eine Quest geben, in der ihr einen Geldeintreiber bespitzeln sollt. Ihr müsst Burns auf der Spur bleiben, der im Fort umher läuft und Geld von NPCs nimmt. Stellt euch immer in die Nähe der Unterhaltungen und lauscht, was gesprochen wird. Glücklicherweise erhaltet ihr eine Warnung, wenn ihr dem Gespräch zu dicht auf die Pelle rückt. Ihr müsst drei Dialoge abhören und dann warten, bis Blake/Rat das gesammelte Geld von Burns in Empfang nehmen.

Sprecht mit Blake/Rat und entscheidet. Ihr könnt …

… lügen und behaupten, Burns habe alles Geld übergeben (oder sogar eigenes Geld hinzugefügt). Wählt diese Option nicht aus, wenn ihr später nicht Ärger haben wollt.

… die Wahrheit sagen: Burns hat Geld für sich selbst zurückbehalten.

Die Quest endet an dieser Stelle (200XP). Falls ihr die Wahrheit gesagt habt, werdet ihr nun aufgefordert, Burns zu ermorden, nachdem er das Fort verlassen hat.

Schnapsidee

Quest aktivieren: Sprecht mit Chloe im Fort.

Wenn ihr Chloes Unterstützung wollt, müsst ihr für sie 10 Flaschen Schnaps besorgen. Ihr findet den Alkohol in einer Militärbasis östlich vom Sandy-Pines-Motel. Achtet auf Minen außer- und innerhalb der Anlage. Ihr könnt die Sprengkörper mit Distanzwaffen hochgehen lassen. Es gibt aber ein noch größeres Problem - in der Basis halten sich Rippermonster auf. Ihr könnt versuchen, sie zu umgehen, und mit Hilfe der Karte die Flaschen einsammeln. Zehn Stück reichen (400XP), um zu Chloe zurückzukehren. Ihr erhaltet nochmal 800XP und 75 Elexit (wählt nicht die Dialogoption, in der ihr zu Chloe sagt, dass ihr ihren Laden übernehmen wollt).

Entweiht

Quest aktivieren: Sprecht mit Mad Bob im Fort.

Mad Bob will, dass ihr Klerikeraltare zerstört, die sich in Tavar befinden. Ihr erhaltet dazu 3 Sprengsätze von Mad Bob. Die drei Standorte können in beliebiger Reihenfolge aufgesucht werden. Interagiert mit ihnen und setzt die Sprengladungen. Einer der Altare wird bewacht von Klerikern. Ihr müsst sie alle töten (jeweils 100XP). Platziert alle Ladungen und kehrt zu Mad Bob zurück. Ihr bekommt 200XP und könnt nach Geld fragen (400 Elexit).

Schlächter werden

Nachdem ihr alle Quests abgeschlossen habt (und Stufe 15 seid), könnt ihr William nach einer Beförderung fragen. Ihr erhaltet 3000XP. Der Lagermeister (im Erdgeschoss von Dukes Bunker) bietet nun Schlächterequipment an. Ihr könnt auch versuchen, Vollstrecker zu werden.

Outlawrang: Vollstrecker

Nachdem ihr zum Schlächter geworden seid, könnt ihr den Weg zum Vollstrecker antreten. Dazu müsst ihr mit William sprechen und folgende Voraussetzungen erfüllen:

Jax muss Stufe 25 sein.

Schließt die Quest "Platzstreitigkeiten" für Rat/Blake ab.

Schließt die Quest "Geldeintreiber" für Chloe ab.

Schließt die Quest "Rückeroberung" für Mad Bob ab.

Platzstreitigkeiten

Quest aktivieren: Sprecht mit Rat/Blake im Fort.

Rat/Blake teilen euch mit, dass ihr zwei andere Outlaws besiegen müsst, die ebenfalls Vollstrecker werden wollen. Es sind Erin und Smoke.

Gebt Erin 100 Elexit, um sie zu einem Duell herausfordern zu können. Geht in die Arena und besiegt sie. Nach dem Kampf (325XP) erhaltet ihr 100 Elexit und die Bestätigung, dass sie ihre Kandidatur für den Vollstreckerrang zurückzieht.

Smoke wird gegen euch ohne weitere Zahlungen etc. antreten. Achtet auf seine Nahkampfangriffe - sie lösen Blutungen aus. Ein Sieg gegen ihn bringt 325XP.

Geht nun zu Rat/Blake und berichtet von euren Taten gegen die andern beiden Kandidaten (400XP).

Geldeintreiber

Quest aktivieren: Sprecht mit Chloe im Fort.

Chloe will Geld von Schuldnern eingetrieben haben. Es sind drei abtrünnige Berserker, die sich im Fort aufhalten.

Der erste Berserker hält sich im Bordell auf. Schüchtert ihn ein. Er gibt euch einen prall gefüllten Beutel - ihr könnt ihn außerdem zwingen, euch noch 75 Elexit zu geben.

Der zweite Berserker steht am Nordeingang des Forts. Es ist egal, wie die Unterhaltung mit ihm läuft - am Ende wählt er die Flucht. Folgt ihm mit Sprints zu ein paar Felsen. Greift ihn an und tötet ihn (100XP). Durchsucht seine Leiche und nehmt den Beutel an euch.

Der dritte Berserker steht in der Nähe der Arena. Auch er muss besiegt werden (100XP). Durchsucht den Leichnam und packt den Beutel.

Hinweis: Jeder der Geldbeutel kann mit der Fähigkeit "Taschendiebstahl" geklaut werden. Es sind die handgemachten Beutel aus ihrem Inventar (siehe Bild).

Egal wie, am Ende bringt ihr die Beutel zu Chloe und erhaltet 200XP.

Rückeroberung

Quest aktivieren: Sprecht mit Mad Bob im Fort.

Mad Bob will, dass ihr anderen Outlaws helft, den geheimen Pfad zurückzuerobern. Der Pfad wird aktuell von den Berserkern gehalten. Begebt euch zu dem Ort auf eurer Karte und trefft mit Striker und seinen Leuten zusammen (nordwestlich der alten Windkraftanlage). Folgt den Outlaws und kämpft gegen die Berserker. Vermeidet es, eure eigenen Gefährten zu treffen. Achtet auch auf die Abgründe, in die man ganz schnell durch Unachtsamkeit hinabstürzen kann. Jeder getötete Berserker bringt euch 100XP. Wenn alle besiegt sind, gibt es 2000XP. Erstattet Mad Bob Bericht - er belohnt es mit weiteren 800XP.

Vollstrecker werden

Schließt alle obigen Quests ab und erreicht Stufe 25. Dann könnt ihr William nach einer Beförderung fragen. Ihr erhaltet 4000XP. Der Lagermeister bietet euch nun die Vollstreckerrüstung an (20000 Elexit für den Brustpanzer, +60 Parade und +30 Rüstung, Hose und Helm kosten jeweils 5000 Elexit).