Wertungsspiegel: Elex - Hat Piranha Bytes es noch drauf?

Piranha-Byte-Spiele polarisieren. Sie sind etwas sperrig, sicher nicht die schönsten und haben ihre Ecken und Kanten. Gleichzeitig zaubern sie grandiose, glaubhafte Welten in denen Spieler hunderte Stunden verbringen und immer noch etwas Neues entdecken können. Umso gespannter waren wir auch in unserer Redaktion auf die Meinungen der internationalen Tester zu Elex, Piranha Bytes neustem Werk.

Der große GameStar-Test zu Elex

Auf die Reviews mussten wir jedoch eine ganze Zeit warten. Wir konnten Elex schon lange vor allen anderen Magazinen weltweit testen, doch selbst zum Ablauf des offiziellen Embargos waren noch keine anderen Wertungen in Sicht - bei so einem Monster von Spiel ist das allerdings auch kein Wunder. Erst jetzt trudeln die Reviews nach und nach ein. Also schauen wir doch mal gemeinsam, was die Welt von Elex hält.

Elex - Die Review-Wertungen im Überblick

Publikation Wertung GameStar 85 / 100 GamePro 83 / 100 4Players 78 / 100 Computerbild Spiele 1,70 (Schulnote) Gamersglobal 7.5 / 10 Games.ch 79 / 100 Gamona 5 / 10 Giga 8 / 10 GRYOnline.pl 7.5 / 10 PC Games 77 / 100 PlayStation Universe 30 / 100 We Got This Covered 70 / 100 --- --- Metascore* 73 / 100 OpenCritic-Score* 61 / 100

*Abgerufen am 17.10.2017

Elex - Screenshots ansehen

»Perfekt ist Elex nicht«

Elex hat die raue Natur der älteren Piranha-Bytes-Spiele geerbt und so wird auch dieses Rollenspiel bei weitem nicht jedem schmecken. Das zeigt sich immer wieder in den Fazits der Tester. So lautet das Fazit von Eike Cramer von 4Players:

"Mit Elex zeigt Piranha Bytes, vielleicht das erste Mal seit dem legendären Gothic 2, welche Klasse nach wie vor in dem typischen Essener Mix aus offener Welt, rivalisierenden Fraktionen, harter Typen und freier Entscheidung steckt. Die gut vertonten Gespräche, die zahlreichen Wahlmöglichkeiten in der moralischen Grauzone sowie die spannende Welt, die mit toller Gestaltung, vielen kleinen Verstecken, Geheimnissen, Figuren, Aufgaben und Belohnungen lockt, machen aus Elex ein wirklich gutes Rollenspiel. Dennoch fehlt es auch, ebenfalls typisch Piranha Bytes, an allen Ecken und Enden an Feinschliff."

Sehr prägnant bringt es Peter Bathge (PC Games) auf den Punkt:

"Elex entfaltet nach ein paar Stunden eine irre Sogwirkung - wenn man es bis dahin nicht deinstalliert hat."

Und auch die Computerbild Spiele und deren Tester Benedikt Plass-Fleßenkämper stimmt mit ein:

"Ob das sperrige Kampfsystem (Stichwort Zielerfassungsprobleme!), die fummelige Inventarverwaltung oder die nicht ganz zeitgemäße Grafik - nein, perfekt ist "Elex" nicht. Doch geben Sie dem Spiel unbedingt eine Chance! Denn sonst verpassen Sie eine der faszinierendsten Rollenspielwelten der letzten Jahre. "

Ab heute könnt ihr euch selbst ein Bild machen, Elex erscheint nämlich am 17. Oktober.