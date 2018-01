Wie Gamesindustry.biz berichtet, wurde CCP Games Newcastle von den Entwicklern von Snake Pass und Crackdown 3, Sumo Digital, für eine bisher unbekannte Summe aufgekauft. Insgesamt wechseln 34 Mitarbeiter laut Gamesindustry den Arbeitgeber. Der Standort in Newcastle sowie der bisherige Studio-Chef Owen O'Brien bleiben ihnen erhalten.

Dass das Studio hinter dem VR-Titel Eve: Valkyrie mit einem Umbruch rechnen musste, überrascht nicht, nachdem vor zwei Monaten bekannt wurde, dass der Mutterkonzern CCP Games ihre VR-Sparte einstampfen und folglich laufende Projekte abbrechen und Entwickler-Studios schließen wird.

Opfer dieser Maßnahmen war nach dem scheinbar mäßigen Verkaufserfolg des Weltraumspiels auch das Team in Newcastle. Veigar Pétursson, CEO bei CCP schloss im Zuge dieser Ankündigungen auch weitere Investitionen in VR aus. Noch im September 2017 veröffentlichten die Entwickler eine Version für Eve: Valkyrie, die es ermöglichte, den Titel auch ohne Virtual-Reality-Brille zu spielen.

Expansion in alle Richtungen

Neu-Besitzer Sumo Digital freut sich indes über die neuen und erfahrenen Kollegen, erzählt Firmenchef Paul Porter gegenüber Gamesindustry:

"Während wir weiter expandieren, war dies eine großartige Gelegenheit, ein erfahrenes, talentiertes und eingespieltes Team an Bord zu bringen."

Sumo Digital ist damit weiter auf Shopping-Tour, nachdem sie sich im letzten Jahr das Design-Studio Atomhawk einverleibten und darüber hinaus Studios an drei weiteren Standorten besitzen. Ob die ehemaligen Eve: Valkyrie-Macher ihre Expertise in VR weiter ausbauen können, ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Der Seite UploadVR teilten sie mit, dass Sumo an allen Plattformen interessiert sei, inklusive VR.