Far Cry 5 - Komplette Kampagne im Koop-Modus spielbar

Far Cry 5 wird komplett im Koop spielbar sein. Wer möchte, kann also die komplette Story und alle Hauptmissionen mit einem Partner bestreiten und den fanatischen Kult in Montana zu zweit bekämpfen.

Bislang steht nicht fest, welche Charaktere man im Koop spielen wird. Es wurde bestätigt, dass man Geschlecht und Hauptfarbe des Helden in Far Cry 5 wählen kann, ob es aber einen richtigen Charakter-Editor geben wird, ist nicht ganz klar.

Einen echten Story-Koop gab es in der Far-Cry-Reihe noch nie. In Far Cry 4 konnte man zu zweit lediglich Nebenmissionen absolvieren. Der Koop-Modus von Far Cry 5 ist nicht offline via LAN verfügbar, sondern ausschließlich über eine Internetverbindung.

Außerdem bringt Ubisoft den Map-Editor zurück, der in Far Cry Primal gefehlt hatte. Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One in drei Versionen mit verschiedenen Extras und Vorbesteller-Boni.

Far Cry 5 spielt erstmals in der Seriengeschichte in den USA. Dort terrorisiert eine Sekte die Einwohner des fiktiven Hope County im Bundesstaat Montana. Der Spieler muss sich mit den Bürgern verbünden und einen Widerstandskampf gegen die Fanatiker organisieren.

Erstmals gibt es auch Luftkämpfe per Flugzeug oder Hubschrauber und ein großes Arsenal an Nahkampfwaffen, wie Baseballschläger, Vorschlaghämmer oder Heugabeln. Zudem kann man viele typische Autos wie Muscle Cars oder Trucks steuern. Aber auch die Natur spielt wieder eine große Rolle - so gibt es Bären, Hirsche aber auch domestizierte Tiere wie Rinder oder Hunde. Letztere lassen sich sogar trainieren und abrichten.

