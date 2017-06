Fashion der Vernichtung - Die sechs coolsten Outfits der Bösen

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Mafia-Gangster oft schicke Anzüge tragen oder die Rebellen in Star Wars im braunen Lumpengewand daherkommen, während sich das Imperium in schick polierte Uniformen kleidet? Von wegen hässlich oder abstoßend, das Böse hat auch eine attraktive Seite.

Genau die fasziniert die Menschen seit jeher. Warum das so ist, erklären unser zweiteiliger Plus-Report »Die Faszination des Bösen« und die zugehörige Podcast-Folge, während ich mich im wahrsten Sinne des Wortes der attraktiven Seite des Bösen widme: Ihrer Kleidung. Dabei komme ich aus dem (hoffentlich nicht zu diabolischen) Grinsen gar nicht mehr heraus, kann ich doch endlich mein Modedesign-Studium sinnvoll einsetzen. Jetzt drehe ich den Spieß mal um: Statt meine eigenen Fashion-Kreationen bewerten zu lassen, nehme ich die Outfits des Bösen genauer unter die Lumpe.

Der Held muss nicht nur den zweifelhaften Idealen der dunklen Seite und ihrer Versuchung widerstehen, sondern auch dem attraktiven Äußeren des Gegenspielers. Dabei spielt sein Look eine entscheidende Rolle: Man ist, was man trägt, heißt es - und das stimmt: Was der Schurke an hat, kann seine Wirkung nicht nur unterstützen, sondern auch viel über ihn verraten und damit seinen Charakter formen. Hier sind sechs Beispiele, die echte Mode-Statements des Bösen setzen:

Pagan Min - der Gentleman

Der Far-Cry-Fiesling übernimmt die klassische Rolle des bösen Gentleman der alten Schule. Er ist sehr charmant, legt Wert auf Höflichkeit und behandelt unseren Helden gut, während im Hintergrund seine Untergebenen die Drecksarbeit erledigen. Verliert er allerdings die Kontrolle, kommt sein innerer Psychopath heraus.

Sein rosafarbener Anzug unterstützt seine exzentrische Persönlichkeit: Die grelle, untypische Farbe zeigt, dass er gerne im Mittelpunkt steht, durch den Anzug aber auch Wert auf Stil und Eleganz legt. Sich selbst zu inszenieren, steht klar im Vordergrund.

Malthael - der Fürst der Finsternis

Malthael aus Diablo ist so etwas wie der Archetyp des Bösen. Mit seiner Überlegenheit und Macht steht er weit über unserem Helden und lässt sich nicht dazu herab, wirklich mit ihm zu interagieren. Da er völlig entmenschlicht ist, steht er für das reine Böse ohne jede Rechtfertigung oder Skrupel. Okay, er will die Menschen auslöschen, um den Himmel vor ihnen zu schützen. Aber mal ehrlich: Wen interessieren schon die genauen Gründe, wenn ein düsterer Erzengel auf Menschenjagd geht.

Dass er Vernichtung bringt, zeigt sich äußerlich durch seine düstere Rüstung, die Sicheln und die Kapuze erinnern zudem an den Sensenmann und damit den Tod. Da das Böse körperlos ist und kein Gesicht hat, ist auch seines verborgen. Interessanterweise findet sich eine ähnliche Todessymbolik in Diablo auch bei den Guten - nämlich bei der neuen Necromancer-Klasse.

Poison Ivy - die Verführerin

Wie im Comic steht Poison Ivy auch in der Batman-Arkham-Reihe für die verführerische Seite des Bösen. Sie umwirbt unseren Helden, will ihn auf ihre Seite ziehen und mit verbotenen Reizen locken. Unterstützt werden diese Ambitionen durch ihr attraktives Äußeres und die sehr freizügige und weibliche Kleidung.

Poison Ivy tritt als Femme Fatale auf, die das Motto »Sex sells« verinnerlicht hat und gekonnt damit spielt. Der immergrüne Efeu steht zudem schon seit dem Mittelalter für die Unsterblichkeit. Ihre äußere Assoziation mit der Pflanze verspricht also auch die Überwindung irdischer Hürden wie dem Tod.

Vergil - der Rivale

Rivalen wie Vergil aus Devil May Cry sind unseren Helden überraschend ähnlich, unterscheiden sich aber in ihrer Vorgehensweise. Sie folgen klaren, aber anderen Idealen als wir, sind sehr zielstrebig, aber verachten Schwäche und sind in der Regel sehr kühl und beherrscht. Vergil steht für das Gegenteil seines Zwillingsbruders Dante und lehnt sein feuriges Gemüt ab, während er dem Vater nacheifert.

Das äußert sich auch farblich in der Kleidung: Während Dante rot trägt, hüllt sich Vergil in kaltes Blau. Modisch setzt er auf eine Kombination aus Mantel, Weste und Stiefeln. Der samtige Glanz suggeriert edle Stoffe, was Vergil eitel und selbstverliebt wirken lässt. Hinzu kommt die Ähnlichkeit mit klassischen Militäruniformen, die seine konservative Art und Zwanghaftigkeit noch unterstreicht.

Sarah Kerrigan - die Unmenschliche

Kerrigan ist in Starcraft als Zerg-Königin nicht nur wegen ihrer Alien-Natur unmenschlich. Als Anführerin ist sie eine eiskalte, berechnende Killerin, die alles tut, um ihre Ziele zu erreichen. Aus dieser Brutalität und Gerissenheit macht sie keinen Hehl. Als starke und attraktive Frau wirkt sie trotzdem feminin, ist aber kein Vergleich zu Poison Ivy.

Ihre Reize sind präsent, aber nebensächlich, weil ihre kriegerische Natur durch die Panzerung in den Vordergrund gestellt wird. Das insektenhafte Chitin unterstreicht außerdem ihre Andersartigkeit und umgibt sie mit einem gewissen Horror, was einen verstörenden Gegensatz zu ihrer weiblichen und menschlichen Seite schafft. Denn bei aller Brutalität ist Kerrigan eben doch nie so ganz böse, sondern pendelt zwischen Rachsucht und Rechtschaffenheit.

Darth Vader/das Imperium - die Institution

Uniformen üben seit jeher eine Faszination aus, da sie für die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ideologie oder Gruppe stehen und ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen. Sie müssen attraktiv sein, damit man sie mit stolz trägt. Das gilt natürlich auch für die Bösen: Die Nazis haben nicht umsonst den Kleiderfabrikanten Hugo Boss mit der Fertigung ihrer Partei- sowie SS-Uniformen beauftragt, und auch in Militär-Shootern wie Day of Defeat sind die deutschen Soldaten mit ihren schwarzen oder grauen Uniformen oft »cooler« anzusehen als die amerikanischen, britischen oder sowjetischen.

In Star Wars: Battlefront kann man das bei Darth Vader und dem Imperium beobachten. Vaders Helm wird nicht umsonst immer und überall sofort erkannt: Er und die Sturmtruppen teilen sich einen sehr markanten Look, der nicht nur funktional auf den Krieg ausgelegt ist, sondern auch optisch einschüchtern soll, indem er das Gesicht verbirgt.