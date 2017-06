Far Cry 5, Dungeon Keeper, Orwell & Co. - Große Themenwoche: Das Böse in Spielen

Das Böse ist immer und überall, natürlich auch in Spielen. Es stößt uns ab, stellt sich uns entgegen, schockiert und fasziniert uns zugleich. Etwa in Far Cry 5, in dem ein fanatischer Kult das idyllische Montana geißelt: Der Prediger Joseph Seed, der sich von seinen irren Aposteln »Vater« nennen lässt, bringt Sündern die Erlösung. Falls nötig mit Waffengewalt.



Erstmals führt uns Ubisoft nicht in ein fiktives Land, sondern in eine pervertierte Version des evangelikalen Amerika, deren Abgründe Johannes Rohe in seiner ausführlichen Titelgeschichte für GameStar Plus auslotet. Er hat Far Cry 5 nämlich bereits gespielt und mit dem Executive Producer Dan Hay über das Böse in der Far-Cry-Serie gesprochen. Schließlich waren schon Vaas Montenegro aus Far Cry 3 und Pagan Min aus Far Cry 4 ikonische Gegenspieler - und Hay erklärt uns, mit welchen Tricks die Entwickler ihre Schurken inszenieren.

Und das ist nur der Auftakt zur GameStar-Themenwoche »Das Böse in Spielen«. Eine Woche lang, vom 24. Juni bis 1. Juli widmen wir uns den schlimmsten (und besten) Schurken, den abgründigsten Spielen, den bösesten Entscheidungen und Untaten. Jeden Tag gibt es Artikel, Videos sowie Plus-Beiträge zum Thema.



Zum Beispiel ein exklusives Making of zur kultigen Kerkermeister-Simulation Dungeon Keeper, die ihren 20. Geburtstag feiert. Oder einen Artikel darüber, welchen Spieleschurken wir den Sieg nun wirklich gegönnt hätten. Und natürlich spielen wir den Totenbeschwörer in Diablo 3 - der ja nicht wirklich böse ist, aber mit der Symbolik des Bösen spielt.

Außerdem können Besucher unserer Facebook-Seite in mehreren Runden den besten Spiele-Bösewicht aller Zeiten wählen.

Samstag, 24.6.

Titelstory zum Bösen in Far Cry: Wahnsinn mit Methode (GameStar Plus)

GameStar-Podcast: Was uns am Bösen fasziniert (GameStar Plus)

Video-Special: Die zehn besten Piratenspiele (auch wenn Piraten ja nicht wirklich böse sind, oder?)

Fashion der Vernichtung: Die coolsten Outfits des Bösen

Sonntag, 25.6.

Das sagen Wissenschaftler: Was uns am Bösen in Spielen fasziniert (GameStar Plus, Neuveröffentlichung)

Sympathie für den Teufel: Diesen Schurken hätten wir den Sieg gegönnt

Montag, 26.6.

Making of Dungeon Keeper: So entstand der Underground-Hit (GameStar Plus)

Kolumne: Macht mich zum Monster! Warum Spiele es so selten schaffen, uns zum Bösen zu verführen

Dienstag, 27.6.

Kolumne: Jenseits von Gut und Böse! Warum das Böse in Spielen viel zu lasch ist (GameStar Plus)

Der Totenbeschwörer im Livestream: Was taugt der Necromancer in Diablo 3?

Machen's Comics besser? Die fiesesten Marvel-Bösewichte

Mittwoch, 28.6.

Das wahre Böse in Spielen: Indie-Entwickler erklären, warum sie Orks, Zombies und Aliens in den Ruhestand geschickt haben (GameStar Plus)

GameStar TV: Nazis und Hakenkreuze in Spielen - Brauchen wir das wirklich? (GameStar Plus)

Test zum Necromancer in Diablo 3: Ist der Totenbeschwörer 15 Euro wert?

Machen's Filme besser? Die besten Schurken der Filmgeschichte

Donnerstag, 29.6.

Schluss mit Moralpredigt: Warum klassische Moralsysteme der falsche Weg sind (GameStar Plus, Neuveröffentlichung)

Kontrollbesuch zu War for the Overworld: Endlich ein würdiger Dungeon-Keeper-Erbe?

Spotlight-Video: Darth Vaders größter Auftritt

Freitag, 30.6.

Das sagen Entwickler: Wie schreibt man einen guten Spieleschurken? Oder einen schlechten?

GameStar TV: Machen uns Spiele böse? Wie uns Spielmechanik zu Untaten manipuliert (GameStar Plus)

Samstag, 1.7.

Das böseste Spiel der Geschichte: Defcon gegen Plague, Inc. im Videovergleich

Die beste Diablo-Mod? Wir spielen Diablo 2 Median XL

Video-Special: Die zehn besten Videospiel-Schurken