FIFA 18 Stadionliste - Alle Stadien im Überblick

Von der Allianz Arena über das Old Trafford bis hin zum Estadio Santiago Bernabeu: Auch in FIFA 18 werden wieder etliche Stadien zur Verfügung stehen, in denen wir das Runde ins Eckige kicken können.

Bislang sind laut der Website fifauteam.com 47 originale Arenen für EAs neue Fußball-Simulation bestätigt worden. Darunter finden sich auch sechs Spielstätten aus der Bundesliga, sowie drei Neulinge, die in FIFA 17 noch nicht dabei waren. Außerdem wieder mit dabei sind 30 generische Stadien, die es in der echten Welt nicht gibt.

In unserer Stadionliste finden Sie alle Stadien aus FIFA 18, erfahren mehr über die drei neuen Arenen und über die Abgänger, die nicht aus dem Vorgänger übernommen werden. Sobald EA Sports weitere Informationen veröffentlicht, werden wir diesen Artikel natürlich aktualisieren.

Neue Stadien in FIFA 18

Zurzeit sind drei neue Arenen für FIFA 18 bestätigt. Dazu gehören zwei Stadien von Aufsteigern in die englische Premier League und eines aus der amerikanischen Major League Soccer:

Falmer Stadium : Die Heimstätte von Brighton & Hove Albion steht im Dorf Falmer, das knapp 10 Kilometer außerhalb der Stadt Brighton liegt. 2010 hat American Express die Namensrechte erworben, deshalb lautet der offizielle Name des Falmer Stadiums »American Express Community Stadium« oder kurz The AMEX. Es bietet Platz für 30.750 Zuschauer.

: Die Heimstätte von Brighton & Hove Albion steht im Dorf Falmer, das knapp 10 Kilometer außerhalb der Stadt Brighton liegt. 2010 hat American Express die Namensrechte erworben, deshalb lautet der offizielle Name des Falmer Stadiums »American Express Community Stadium« oder kurz The AMEX. Es bietet Platz für 30.750 Zuschauer. John Smith's Stadium : Die Heimstätte von Huddersfield Town trägt ihren aktuellen Namen erst seit 2012, als die Brauerei Heineken die Namensrechte erworben hat. Benannt wurde sie nach der zu Heineken gehörenden John Smith's Brewery. Das Stadion bietet Platz für 24.500 Zuschauer.

: Die Heimstätte von Huddersfield Town trägt ihren aktuellen Namen erst seit 2012, als die Brauerei Heineken die Namensrechte erworben hat. Benannt wurde sie nach der zu Heineken gehörenden John Smith's Brewery. Das Stadion bietet Platz für 24.500 Zuschauer. StubHub Center: Die Heimstätte von LA Galaxy steht auf dem Campus der California State University, Dominguez Hills in Carson im Süden von Los Angeles. Die Innenräume des StubHub Centers sind bereits im Trailer der zweiten Saison von The Journey zu sehen. Es bietet Platz für 27.000 Zuschauer.

Zwar noch nicht bestätigt, aber vermutlich mit dabei sein, wird außerdem das Wanda Metropolitano. Das auch als Estadio de Madrid bezeichnete Stadion ist ab der Saison 2017/2018 die neue Spielstätte von Atletico Madrid und wird Platz für 73.729 Zuschauer bieten.

Alle Stadien aus der englischen Premier League

Die Premier League wird die einzige Liga in FIFA 18 sein, deren Stadien alle lizenziert sind. Zudem haben es noch einige zusätzliche Arenen aus der Football League Championship ins Spiel geschafft, zum Beispiel die Carrow Road von Norwich City oder die Loftus Road von den Queens Park Rangers.

Anfield (FC Liverpool)

Carrow Road (Norwich City)

Emirates Stadium (FC Arsenal)

Etihad Stadium (Manchester City)

Falmer Stadium (Brighton & Hove Albion)

Fratton Park (FC Portsmouth)

Goodison Park (FC Everton)

John Smith's Stadium (Huddersfield Town)

King Power Stadium (Leicester City)

Liberty Stadium (Swansea City)

Loftus Road (Queens Park Rangers)

London Stadium (West Ham United)

Old Trafford (Manchester United)

Selhurst Park (Crystal Palace)

St. James' Park (Newcastle United)

St. Mary's Stadium (Southampton)

Stamford Bridge (FC Chelsea)

Stoke City FC Stadium (Stoke City)

The Hawthornes (West Bromwich Albion)

Turf Moor (FC Burnley)

Vicarage Road (FC Watford)

Villa Park (Aston Villa)

Vitality Stadium (FC Bournemouth)

Wembley Stadium (Tottenham Hotspur)

Noch nicht bestätigt, aber voraussichtlich auch dabei, sind außerdem:

KC Stadium (Hull City)

Riverside Stadium (FC Middlesbrough)

Stadium of Light (AFC Sunderland)

Alle Stadien aus der Bundesliga und dem Rest Europas

Die deutsche Bundesliga ist mit immerhin sechs Arenen in FIFA 18 vertreten:

Allianz Arena (FC Bayern München)

Borussia Park (Borussia Mönchengladbach)

Olympiastadion (Hertha BSC)

Signal Iduna Park (Borussia Dortmund)

Veltins Arena (FC Schalke 04)

Volksparkstadion (Hamburger SV)

Aus Italien, Frankreich, Spanien, der Niederlande und der Ukraine sind außerdem noch die folgenden Stadien in FIFA 18 dabei:

Amsterdam Arena (Ajax Amsterdam)

Donbass Arena (Schatar Donezk)

Estadio Mestalla (FC Valencia)

Juventus Stadium (Juventus Turin)

Orange Velodrome (Olympique Marseille)

Parc des Princes (Paris Saint-Germain)

Giuseppe-Meazza-Stadium (AC Mailand und Inter Mailand)

Estadio Santiago Bernabeau (Real Madrid)

noch nicht bestätigt: Wanda Metropolitano (Atletico Madrid)

Alle Stadien aus dem Rest der Welt

Aus Südamerika, den USA und Asien sind insgesamt neun Stadien in FIFA 18 zu finden:

King Abdullah Sports City (Ittihad FC und Al-Ahli, Saudi Arabien)

King Fahd Stadium (Al-Shabab, Al-Nasr und Al-Hilal, Saudi Arabien)

Suita City Football Stadium (Gamba Osaka, Japan)

La Bombonera (Boca Juniors, Argentinien)

Monumental de Nunez (CA River Plate, Argentinien)

BC Place Stadium (Vancouver Whitecaps, Kanada)

Centurylink Field (Seattle Sounders FC, USA)

Estadio Azteca (Club America, Mexiko)

Stubhub Center (LA Galaxy, USA)

Generische Stadien in FIFA 18

Für alle Mannschaften, deren Heimstätten nicht lizenziert wurden, bietet FIFA jedes Jahr 30 fiktive Arenen, die vom kleinen Regionalliga-Stadion bis zum 72.000 Zuschauer fassenden Stadio Olimpico reichen.

Al Jayheed Stadium

Aloha Park

Arena D'Oro

Arena del Centenario

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de Las Artes

Estadio el Medio

Estadio Presidente G. Lopes

Euro Park

FIWC Stadium

Forest Park Stadium

Ivy Lane

Molton Road

O Dromo

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadio Olimpico

Stadio 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion

Diese Stadien sind in FIFA 18 nicht mehr dabei

Wie das Camp Nou (die Heimstätte des FC Barcelona) schon in FIFA 17 nicht mehr lizenziert wurde, werden auch in FIFA 18 zwei Stadien aus dem Aufgebot verschwinden. Nicht ins neue FIFA geschafft haben es das Estadio Vicente Calderon und die White Hart Lane.

Im Vicente Calderon spielte bis zur letzten Saison Atletico Madrid, die Rojiblancos ziehen aber zur Saison 2017/2018 in das Wanda Metropolitano um. Auf dem Grundstück des alten Stadions sollen 1.000 neue Wohnungen gebaut werden.

Die White Hart Lane wird nur vorübergehend aus der FIFA-Reihe und der Premier League verschwinden. Die Tottenham Hotspurs weichen in der Saison 2017/2018 ins Wembley-Stadion aus, da »The Lane für mehr als 500 Millionen Euro neu gebaut wird. Die neue White Hart Lane soll unter anderem die längste Bar Englands (86,8 Meter), sowie eine eigene Bier-Brauerei und eine Bäckerei beherbergen.