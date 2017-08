FIFA 18 - EA verliert den Signal Iduna Park an PES 2018

In den letzten Jahren hat die FIFA-Reihe Pro Evolution Soccer in Sachen Lizenzen immer wieder alt aussehen lassen. Dieses Jahr schlägt Pro Evo allerdings zurück und sorgt dafür, dass der Signal Iduna Park, die Heimstätte von Borussia Dortmund, in FIFA 18 fehlt.

Obwohl sich Electronic Arts erst vor Kurzem exklusiv die Lizenzen der Bundesliga bis zur Saison 2021/2022 gesichert hat, doch die Stadien waren offenbar nicht komplett in dem Rechtepaket enthalten. Dank einer speziellen Partnerschaft zwischen dem BVB und Konami geht der Signal Iduna Park deshalb dieses Jahr exklusiv an PES 2018.

Die gelbe Wand werden wir in FIFA 18 also nicht zu sehen bekommen. Aus der Bundesliga schaffen es mit der Allianz Arena (FC Bayern München), dem Borussia Park (Borussia Mönchengladbach), dem Olympiastadion (Hertha BSC), dem Volksparkstadion (Hamburger SV) und der Veltins Arena (FC Schalke 04) trotzdem immerhin fünf Stadien in EAs neue Fußball-Simulation.

BVB-Fans und auch alle anderen Fußballbegeisterten dürfen ab dem 29. September in FIFA 18 und bereits ab dem 14. September in Pro Evolution Soccer 2018 den virtuellen Rasen betreten. Zuvor können Sie allerdings noch beide Spiele in der Demo-Version testen: Die FIFA 18 Demo startet voraussichtlich am 12. September, die PES 2018 Demo schon am 30. August, offenbar aber nur auf der Konsole - eine PC-Version der Demo ist bisher noch nicht eindeutig angekündigt.

