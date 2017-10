FIFA 18 Talente - Alle jungen Spieler mit großem Potential im Karrieremodus

Der Karrieremodus von FIFA 18 erlaubt es uns wieder einmal in die Rolle eines Fußball-Trainers zu schlüpfen und unseren Lieblingsverein zu managen. Zu unseren Aufgaben gehört es dabei auch, neue Spieler zu verpflichten und Nachwuchsspieler auszubilden, sodass sich ihre Spielerwerte verbessern.

Besondere Aufmerksamkeit sollte man deshalb jungen Talenten mit großem Potential schenken, die sich im Laufe der Karriere zu Top-Spielern entwickeln können. Um euch die Suche zu erleichtern, haben wir für euch in diesem Artikel die größten Talente aus FIFA 18 zusammengestellt.

Die besten Stürmer-Talente aus FIFA 18

In der Offensive gibt es sowohl im zentralen Sturm (ST) als auch auf den Flügeln (RF, LF) große Talente in FIFA 18. Aus der Bundesliga ist etwa Timo Werner von RB Leipzig ganz vorne mit dabei. Der 21-Jährige mausert sich im echten Fußball langsam zur neuen Sturmspitze der deutschen Nationalmannschaft und in FIFA hat er das Potential, sich auf ein Rating von bis zu 87 zu entwickeln.

Name Verein Alter Position Rating Potential Kylian Mbappé Paris Saint-Germain / Ligue 1 18 ST 83 94 Gabriel Jesus Manchester City / Premier League 20 ST 81 92 Leroy Sané Manchester City / Premier League 21 LF 82 91 Marcus Rashford Manchester United / Premier League 19 ST 79 88 Kasper Dolberg Ajax Amsterdam / Eredivisie 19 ST 78 88 Breel Embolo FC Schalke 04 / Bundesliga 20 ST 76 88 Lautaro Martinez RC de Avellaneda / Primera Division (Argentinien) 20 ST 72 88 Timo Werner RB Leipzig / Bundesliga 21 ST 82 87 Patrick Schick Sampdoria Genua / Serie A 21 ST 77 87 Amath Ndiaye Diedhiou FC Getafe / La Liga 21 ST 74 87 Oyarzabal Real Sociedad / La Liga 20 LF 79 86 Han Kwang Song AC Perugia / Serie B 18 ST 67 86 Diego Jota Wolverhampton Wanderers / Football League Championship 20 LF 77 86 André Silva AC Mailand / Serie A 21 ST 78 86 Antonio Sanabria Betis Sevilla / La Liga 21 ST 78 86 Sebastian Driussi Zenit St. Petersburg / Premier League (Russland) 21 ST 77 86 Kelechi Iheanacho Leicester City / Premier League 20 ST 75 86 Martin Odegaard SC Heerenveen / Eredivisie 18 RF 74 86 Tammy Abraham Swansea City / Premier League 19 ST 73 86 Justin Kluivert Ajax Amsterdam / Eredivisie 18 RF 73 86 Rui Pedro FC Porto / Liga NOS (Portugal) 19 ST 70 85 Malcom Girondins Bordeaux / Ligue 1 20 RF 79 85 Moussa Dembélé Celtic Glasgow / Premier League (Schottland) 21 ST 75 86

Die besten Mittelfeld-Talente aus FIFA 18

Im Mittelfeld gibt es in FIFA 18 das größte Aufgebot an Nachwuchstalenten. Allein aus der Bundesliga finden sich 10 Spieler in unserer Liste, die allesamt das Zeug dazu haben, Top-Stars zu werden. Mit dabei sind unter anderem Julian Weigl von Borussia Dortmund und Kingsley Coman von den Bayern.

Name Verein Alter Position Rating Potential Marco Asensio Real Madrid / La Liga 21 ZOM 84 92 Lemar Thomas AS Monaco / Ligue 1 21 LM 83 91 Dele Alli Tottenham Hotspur / Premier League 21 ZOM 84 90 Ousmane Dembélé FC Barcelona / La Liga 20 RM 83 90 Anthony Martial Manchester United / Premier League 21 LM 82 90 Youri Tielemans AS Monaco / Ligue 1 20 ZM 80 90 Ezequiel Barco Independiente / Primera Division (Argentinien) 18 LM 72 90 Christian Pulisic Borussia Dortmund / Bundesliga 18 RM 78 89 Dani Cabellos Real Madrid / La Liga 21 ZM 78 88 Julian Brandt Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga 21 LM 80 88 Kai Harvertz Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga 18 RM 73 88 Alena FC Barcelona / La Liga 19 ZM 71 87 Julian Weigl Borussia Dortmund / Bundesliga 21 ZDM 81 87 Mahmoud Dahoud Borussia Dortmund / Bundesliga 21 ZM 79 87 Lucas Tousart Olympique Lyon / Ligue 1 20 ZDM 78 87 Amadou Diawara SSC Neapel / Serie A 20 ZDM 77 87 Jakub Jantko Udinese Calcio / Serie A 21 ZM 76 87 Viktor Kovalenko Schachtar Donezk / Rest der Welt 21 ZOM 75 87 Federico Chiesa AC Florenz / Serie A 19 RM 75 87 Ismaila Sarr Stade Rennes / Ligue 1 19 LM 73 87 Marcus Edwards Tottenham Hotspur / Premier League 18 RM 65 87 Ruben Neves Wolverhampton Wanderers / Football League Championship 20 ZDM 77 86 Renato Sanches Swansea City / Premier League 20 ZM 76 86 Pablo Fornals FC Villareal / La Liga 21 ZOM 77 86 Douglas Luiz FC Girona / La Liga 19 ZM 73 86 Andreas Pereira Manchester United / Premier League 21 LM 77 86 Max Meyer FC Schalke 04 / Bundesliga 21 ZOM 79 86 Kingsley Coman FC Bayern München / Bundesliga 21 RM 79 86 Alen Halilovic UD Las Palmas / La Liga 21 ZOM 77 86 Andrija Zivkovic Benfica Lissabon / Liga NOS (Portugal) 21 RM 77 86 Onyinye Ndidi Leicester City / Premier League 20 ZDM 77 86 Leon Bailey Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga 20 LM 76 86 Franck Yannick Kessié AC Mailand / Serie A 20 ZM 76 86 Manuel Locatelli AC Mailand / Serie A 19 ZDM 74 86 Giovani Lo Celso Paris Saint-Germain / Ligue 1 21 ZOM 74 86 Santiago Ascacibar Estudiantes de La Plata / Pimera Division (Argentinien) 20 ZDM 73 86 Josh Onomah Aston Villa / Football League Championship 20 ZOM 72 86 Denis Zakaria Borussia Mönchengladbach / Bundesliga 20 ZM 72 86 Tanguy Ndombele SC Amiens / Ligue 1 20 ZDM 72 86 Nicolo Barella Cagliari Calcio / Serie A 20 ZM 70 86 Richarlison FC Watford / Premier League 20 LM 73 85 Bruno Xadas Sporting Braga / Liga NOS (Portugal) 19 RM 74 85 Brahim Diaz Manchester City / Premier League 18 ZOM 66 85 Vincent Koziello OGC Nizza / Ligue 1 21 ZM 78 85 Nadiem Amiri TSG 1899 Hoffenheim / Bundesliga 20 ZOM 77 85 Lorenzo Pellegrini AS Rom / Serie A 21 ZM 77 85 Henry Onyekuru RSC Anderlecht / Eredivisie 20 LM 75 85 Alex Iwobi Arsenal London / Premier League 21 LM 74 85 Tom Davies FC Everton / Premier League 19 ZM 73 85 Emre Mor Celta Vigo / La Liga 20 RM 70 85 Jordi Mboula AS Monaco / Ligue 1 18 RM 68 85 Vincent Thill FC Metz / Ligue 1 17 ZOM 63 85

Die besten Verteidiger-Talente aus FIFA 18

Auch in der Verteidigung stehen einige Talente zur Verfügung, mit denen ihr eure Defensive langsam aber sicher zu einer unüberwindbaren Festung ausbauen könnt. Aus der Bundesliga sind unter anderem Jonathan Tah und Benjamin Henrichs von Bayer Leverkusen sowie Dayot Upamecano von RB Leipzig mit dabei.

Name Verein / Liga Alter Position Rating Potential Andreas Christensen FC Chelsea / Premier League 21 IV 81 89 Matthijs de Ligt Ajax Amsterdam / Eredivisie 18 IV 76 89 Jonathan Tah Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga 21 IV 82 88 Davinson Sanchez Ajax Amsterdam / Eredivisie 21 IV 81 88 Malang Sarr OGC Nizza / Ligue 1 18 IV 75 88 Grimaldo Benfica Lissabon / Liga NOS (Portugal) 21 LV 80 87 Lucas Hernandez Atletico Madrid / La Liga 21 IV 76 87 Isso Diop FC Toulouse / Ligue 1 20 IV 76 87 Benjamin Henrichs Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga 20 RV 76 86 Emanuel Mammana Zenit St. Petersburg / Premier League (Russland) 20 IV 75 86 Joris Gnagnon Stade Rennes / Ligue 1 20 IV 75 86 Timothy Dosu-Mensah Crystal Palace / Premier League 19 RV 74 86 Kelvin Amian Adou FC Toulouse / Ligue 1 19 RV 73 86 Dayot Upamecano RB Leipzig / Bundesliga 18 IV 69 86 Vallejo Real Madrid / La Liga 20 IV 77 85 Cucurella FC Barcelona B / Segunda Division (Spanien) 19 LV 67 85 Theo Hernandez Real Madrid / La Liga 19 LV 75 85 Panagiottis Retsos Olympiakos Piräus / Rest der Welt 19 IV 72 85 Ryan Sessegnon FC Fulham / Football League Championship 17 LV 66 85

Die besten Torhüter-Talente aus FIFA 18

Die Auswahl ist zwar relativ klein, aber auch im Tor gibt es einige Talente, in denen zukünftige Welttorhüter stecken. Besonders auffällig in der kleinen Runde ist Gianluigi Donnarumma vom AC Mailand, der mit 18 Jahren bereits ein Rating von 82 hat und potentiell auf einen Spielerwert von 94 kommen kann.

Name Verein Alter Position Rating Potential Gianluigi Donnarumma AC Mailand / Serie A 18 TW 82 94 Alban Lafont Toulouse FC / Ligue 1 18 TW 77 84 Alex Meret SPAL 2013 / Serie A 20 TW 74 88 Bartlomiej Dragowski AC Florenz / Serie A 20 TW 71 86 Christian Früchtl FC Bayern München / Bundesliga 17 TW 65 86 André Onana Ajax Amsterdam / Eredivisie 21 TW 78 85

Quelle: EA Sports