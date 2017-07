Die Meldung ging fast unter: Neben Electronic Arts hat sich auch der Publisher Sega eine Bundesliga-Lizenz bis 2022 gesichert, natürlich für den von Sports Interactive produzierten Football Manager. Das britische Spiel wird aber bis heute in Deutschland eben wegen Lizenzproblemen gar nicht vertrieben, auf Steam können deutsche Nutzer die Manager-Simulation nicht finden. Das wird sich nun in absehbarer Zeit ändern.

Miles Jacobson von Sports Interactive hat via Twitter bestätigt, dass mit dem Beginn des Lizenzvertrags der Football Manager 2019 erstmals auch in Deutschland erscheinen wird. Ebenfalls bestätigt wurde eine Veröffentlichung mit deutscher Lokalisation.

Does this also mean the game will be released in Germany?