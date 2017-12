In Videospielen ereignen sich manchmal wahrhaft absurde Gameplay-Momente. Umso besser, wenn Spieler diese aufzeichnen und auf Video-Plattformen teilen, um auch den Rest der Welt an den witzigen Szenen teilhaben zu lassen. So geschehen im kostenlosen Battle-Royale-Ableger zu Fortnite. Durch das Errichten einer Falle und das Auslegen eines kindischen Köders sorgte er für einen waschechten Slapstick-Moment.

Spur aus Items dient als Köder

Im Video ist zu sehen, wie der Spieler eine kleine Hütte in die Landschaft baut und den Boden vollständig mit Stachelfallen auskleidet. Nun legt er eine Spur aus Items wie Munitions-Paketen aus, die direkt zu der besagten Hütte führt. Dann legt er sich auf dem Dachboden eines nahen Gebäudes auf die Lauer und beobachtet sein Werk.

Entgegen allgemeiner Erwartung taucht tatsächlich ein anderer Spieler auf und schluckt den Köder. Zuerst sammelt er brav Item nach Item auf, bis er vor der Hütte angelangt ist. Dann öffnet er die Tür, betritt das Gebäude und wird sofort darauf von den ausgelegten Fallen niedergestreckt. Untermalt mit feinster Slapstick-Musik ist die ganze Szene einfach köstlich amüsant.

Da das Video auf Youtube nicht gelistet ist, können wir es hier nicht für euch einbinden. Klickt einfach hier, um weitergeleitet zu werden: Zum Video.

Im Battle-Royale-Modus von Fortnite treten, ähnlich wie in PUBG, 100 Spieler auf einer Insel-Karte gegeneinander im Last-Man-Standing-Deathmatch an. Jeder kämpft gegen jeden, denn das Ziel ist es, als letzter Überlebender die Runde zu gewinnen. Zusätzlich verfügt der Modus über die Basenbau-Mechaniken des Hauptspiels, wodurch Spieler Wände und Rampen aus gesammelten Ressourcen errichten können.