Fortnite - Großes Update 2.5.0 ab sofort live, Patchnotes

Das Update 2.5.0 für Fortnite ist ab sofort auf den Live-Servern verfügbar. Entwickler Epic Games bringt zahlreiche neue Inhalte ins Spiel, nimmt Anpassungen und Verbesserungen vor und behebt nervige Fehler - sowohl im Hauptspiel, als auch im Battle-Royale-Modus.

Chinesisches Neujahr in Fortnite

Der umfangreiche Patch liefert das Frühjahrssturm-Event für das Hauptspiel »Rette die Welt« und bringt damit neue Aufträge ins Spiel. Außerdem gibt es, passend zum Neuen Jahr im chinesischen Mondkalender, neue thematische Helden, von denen jeder vier eigene Fertigkeiten besitzt. Dazu passend wurden neue Drachenwaffen implementiert. Die neuen Helden und Waffen verdient man über das Absolvieren der neuen Aufträge.

Waffenbalance und Impulsgranaten für BR

Das Update hat auch einige Änderungen beim kostenlosen Last-Man-Standing-Ableger Fortnite: Battle Royale im Gepäck. Eine Impulsgranate schickt alle Gegner und Verbündeten im Wirkungsbereich auf eine windige Flugreise, wie das folgende Video zeigt.

Zudem wurden chinesische Pagoden-Türme in der Spielwelt von Battle Royale verteilt, in denen sich wertvolle Schatztruhen finden. Nach dem Event »Year of the Dog« in Overwatch können nun also auch Fortnite-Spieler in bester chinesischer Tradition das Neujahr nach dem Mondkalender feiern.

Diverse Anpassungen beim Gunplay, an den Soundeffekten und der Spielwelt sowie Verbesserungen bei der Performance komplettieren das umfassende Patch-Paket. Alle Patchnotes zum Update 2.5.0 findet ihr auf der zweiten Seite dieser News.