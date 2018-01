Game of Thrones - HBO bestätigt: Staffel 8 startet erst 2019

Die achte Season von Game of Thrones wird auch die Letzte sein. Allerdings müssen sich Fans von GoT noch mehr als ein Jahr gedulden, bis sie das Staffelfinale der Fantasy-Serie zu sehen bekommen. Denn wie HBO nun bestätigt hat, wird Game of Thrones erst 2019 zurückkehren.

Send a raven.#GameofThrones returns to @HBO for its eighth and final season in 2019: https://t.co/FpWV0O0L9i — Game Of Thrones (@GameOfThrones) January 4, 2018

Während die ersten sechs Staffeln jeweils zehn Folgen enthielten, lief die siebte bereits nur noch über sieben Episoden. Die achte Season reduziert die Anzahl ihrer Folgen sogar noch weiter auf nur noch sechs. Dafür sollen diese aber jeweils die Länge eines kompletten Spielfilms dauern (ungefähr 90 Minuten).

Serien-Macher führen selbst Regie beim großen Finale

Die Regisseure der finalen Episoden stehen bereits fest. So kehren etwa Miguel Sapochnik und David Nutter wieder zurück, die bereits für einige große Folgen verantwortlich waren. Sapochnik hat unter anderem »Die Schlacht der Bastarde« (Staffel 6, Folge 9) gedreht und Nutter hat die berühmte »Rote Hochzeit« in der Episode »Der Regen von Castamaer« (Staffel 3, Folge 9) inszeniert.

Auch die Showrunner und Serien-Produzenten David Benioff und D. B. Weiss werden in einer Episode der achten Staffel die Regie übernehmen. Obwohl die beiden bislang jeweils nur eine Folge selbst inszeniert haben und sonst keinerlei Erfahrung als Regisseure haben, werden sie in Staffel acht bei der sechsten und damit allerletzten Folge der gesamten Serie höchstpersönlich in den Regiestühlen sitzen.

Benioff und Weiss werden außerdem genau wie in den vergangenen Staffeln auch in Season acht die ausführenden Produzenten und Autoren von Game of Thrones sein. Unterstützung erhalten sie dabei von den Produzenten Carolyn Strauss, Frank Doelger und Bernadette Caulfield sowie den Story-Autoren Bryan Cogman und Dave Hill, die allesamt ebenfalls bereits an den vergangenen Staffeln mitgewirkt haben.

Weitere Spin-offs zu GoT bereits in Planung

George R. R. Martin, der Erfinder und Autor der Fantasy-Saga »Das Lied von Feuer und Eis«, auf der Game of Thrones basiert, wird ebenfalls wieder mit an Bord der Serie sein. Gemeinsam mit den GoT-Veteranen Bryan Cogman, Guymon Casady und Vince Gerardis wird er als Co-Executive Producer an Staffel acht mitwirken.

Mit dem Ende der achten Season ist Game of Thrones allerdings noch lange nicht aus der Welt. HBO hat bereits mehrere Spin-offs in Planung. Zu einem davon hat George R. R. Martin sogar bereits einige Details verraten. Demnach handele es sich um ein Prequel zur Hauptserie.



