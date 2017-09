Game of Thrones - Serien-Macher greifen zu drastischen Methoden gegen Leaks & Spoiler

Wer besteigt den Eisernen Thron oder gewinnen etwa die White Walkers? Im Herbst beginnt die Produktion der letzten Staffel der Erfolgsserie Game of Thrones.

Das Interesse der Fangemeinde ist groß und so bleibt die Fantasyserie auch vor Leaks und Spoiler zu den neuen Folgen nicht verschont. Zuletzt machten Hacker-Angriffe, Drehbuchleaks und heimliche Aufnahmen der Dreharbeiten Schlagzeilen.

Nun greifen die Macher der Serie zu drastischen Maßnahmen, um das mit Spannung erwartete Finale vor Leaks zu schützen.

Laut HBO-Programmchef Casey Bloys möchte man das Finale der achten Staffel gleich mehrfach in den unterschiedlichsten Versionen drehen, so wissen nicht einmal die Schauspieler und der Rest der Crew, wie die Geschichte tatsächlich ausgeht:

"Ich weiß, dass sie beim Ende von Game of Thrones mehrere Versionen drehen, damit niemand wirklich weiß, was passiert. Das musst du bei einer langen Show auch tun. Denn wenn du etwas drehst, wissen die Leute das. Also drehen sie einfach mehrere Versionen, damit es bis zum Ende keine definitive Antwort geben kann."