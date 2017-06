Game of Thrones - Staffel 8: Finale Folgen erst im Jahr 2019?

Fans fiebern schon jetzt den neuen Folgen der Erfolgsserie Game of Thrones entgegen, die am 16. Juli mit der siebten Staffel an den Start geht.

Jetzt sprach das US-Magazin Entertainment Weekly mit Casey Bloys als Programm-Chef des US-Sender HBO über die neue Staffel, die vielen geplanten Spin-offs und wann Fans die finale achte Staffel erwarten dürfen.

Gleich mehrere Spin-offs in Arbeit

So bestätigt Bloys noch einmal, dass sich mindestens vier Spin-offs der Fantasy-Serie in Arbeit befinden. Gleichzeitig betont er aber, dass man nicht davon ausgehen soll, dass auch alle Ableger-Serien auch tatsächlich auf Sendung gehen werden. Vielmehr entwickelt man verschiedene Ideen für mögliche Nachfolger-Serien aus der umfangreichen Welt von George R.R. Martins Fantasy-Saga.

"Meine Hoffnung ist, dass wir eine Show realisieren, die den Erwartungen gerecht wird. Außerdem handelt es sich dabei um einen langfristigen Plan. [...] Man kann das nicht mit vielen Serien machen. Die Tatsache, dass es genug Material gibt, um überhaupt ein Prequel in Betracht zu ziehen, ist verrückt, wenn man darüber nachdenkt. George hat über all diese Geschichten nachgedacht und das ist ein Grund, warum die Bücher so gut sind. Ich will sicherstellen, dass sich [jegliches] Prequel würdig anfühlt. Wir haben einige unglaubliche Autoren, die sich daran versuchen wollen. Sie suchen nach verschiedenen Zeitpunkten im Game of Thrones-Universum und alle werden sich unterschiedlich anfühlen. Das steigert die Chancen, etwas Einzigartiges zu finden."

Game of Thrones: Finale in 2018/2019 geplant

Doch zunächst geht erst einmal am 16. Juli 2017 die siebte Staffel auf dem US-Sender HBO an den Start und wird für die deutschen Zuschauer ab dem 17. Juli nur wenige Stunden nach der US-Premiere auf dem Pay-TV-Sender Sky gezeigt.

Wann die achte Staffel genau auf Sendung gehen wird, kann Bloys noch nicht sagen. Man gehe aber von 2018 oder 2019 aus, noch stehe kein genauer Terminplan fest.

"Sie müssen die Episoden schreiben und den Produktionszeitplan aufstellen. Wir werden ein besseres Gefühl dafür bekommen, wenn der Prozess des Schreibens vorangeschritten ist."

Bereits vor einiger Zeit wurde bestätigt, dass die achte und finale Staffel der Erfolgsserie nur sechs Folgen haben wird. Damit machen die Autoren und Showrunner der Serie, David Benioff und Dan Weiss, Ernst und schließen den Serienhit mit einer stark verkürzten letzten Staffel ab.

Game of Thrones - Bilder zur TV-Serie ansehen