GameStars 2017: Bestes Strategiespiel - Das härteste Rennen

Weniger als 100 Stimmen! So winzig war der Abstand zwischen dem ersten und dem dritten Platz in der Strategiespiel-Rubrik der GameStars 2017. Drei starke Anwärter kämpften also fast gleichauf und lieferten sich bis zum Schluss ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Sieger war dann aber doch der, mit dem wir von Anfang an gerechnet hatten: XCOM 2: War of the Chosen war euer Liebling genauso wie unserer - von allen Strategiespielen hatte es 2017 die beste GameStar-Wertung kassiert.

Umso überraschender aber die scharfe Konkurrenz: Mario + Rabbids: Kingdom Battle hätte es fast geschafft, die ehrwürdige XCOM-Serie zu entthronen! Das Spiel, das bei seiner Ankündigung noch wie ein bizarrer Scherz wirkte, erwies sich tatsächlich als verflixt guter Strategietitel.

Der Sieg von War of the Chosen zeigt aber auch, dass wir insgesamt kein übermäßig starkes Strategiejahr hinter uns haben. Wie sonst könnte sich ein Addon über alle anderen Neuveröffentlichungen hinwegsetzen? Wie sonst könnten zwei der drei Gewinner Fortsetzungen und Erweiterungen der drei Vorjahres-Sieger sein? Zumal einige der stärksten neuen Kandidaten mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen hatten. SpellForce 3 schaffte es trotz seiner problematischen Release-Version noch auf Platz 4 - wer weiß, was da drin gewesen wäre, wenn das Spiel in makellosem Zustand erschienen wäre?

Platz 3: Mario + Rabbids: Kingdom Battle (Nintendo Switch)

Wer hätt's gedacht - Mario spielt jetzt auch im Strategie-Genre ganz oben mit! Und alles, was es dafür brauchte, war ein völlig absurdes Crossover mit den Rabbids. Aber Mario + Rabbids: Kingdom Battle erwies sich als so viel mehr als seine abgedrehte Prämisse und konnte Switch-Spieler genauso wie altgediente PC-Strategen begeistern. Mit seiner tiefen und vielfältigen Charakterentwicklung, seinen kreativen Feinden und Welten und ganz allgemein seinem überraschend knackigen Anspruch! Ein verdienter dritter Platz, verdientermaßen dem ersten knallhart auf den Fersen.

Platz 2: Total War: Warhammer 2 (PC)

So überraschend die Rabbids in dieser Liste sein mögen, so wenig überraschend ist Platz 2: Total War behauptet sich seit Jahren als eine der besten Strategie-Serien auf dem PC, und schon letztes Jahr schaffte es der erste Warhammer-Teil auf Platz 3. Total War: Warhammer 2 kämpft sich mit noch spektakuläreren Fantasy-Schlachten und noch einfallsreicheren Völkern nun sogar auf Platz 2 vor. Und ein Teil in der Trilogie steht ja noch aus - wird der sich dann den ersten Platz sichern?

Platz 1: XCOM 2: War of the Chosen (PC, Playstation 4, Xbox One)

Und auch der Sieger ist ein alter Bekannter: XCOM ist wie Total War ein oft gesehener Gast in den Strategiespiel-Toplisten dieser Welt. War of the Chosen mag "nur" ein Addon sein - aber was für eins! Selten baut eine Erweiterung das Hauptspiel so gekonnt aus, stellt all unsere Strategien so geschickt auf den Kopf, gibt uns so viele neue Möglichkeiten. Und das Hauptspiel war ja schon fantastisch genug, sich 2016 den zweiten Platz in den Strategie-GameStars zu sichern! So gesehen ist es kein Wunder, dass War of the Chosen XCOM 2 dann auf die Spitzenposition katapultierte.

Die Top 10 der Strategiespiele 2017

1. XCOM 2: War of the Chosen

2. Total War: Warhammer 2

3. Mario + Rabbids: Kingdom Battle

4. SpellForce 3

5. Halo Wars 2

6. Dawn of War 3

7. Endless Space 2

8. Dungeons 3

9. Steel Division: Normandy 44

10. Sudden Strike 4

