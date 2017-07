GTA 6 - Schauspieler dementiert Zusammenarbeit mit Rockstar Games

Ha! Wir haben uns in unserer ursprünglichen News zum aktuellen Hinweis GTA 6 bereits ein Hintertürchen offen gelassen, und scheinbar lagen wir damit gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Das Ganze erweist sich jetzt nämlich offenbar als Falschmeldung. Aber eins nach dem anderen: Im Lebenslauf des US-amerikanischen Stuntman-Darstellers Tim Neff tauchten die beiden Spiele Red Dead Redemption 2 und Grand Theft Auto 6 auf. Vermerkt war er als Motion-Capture-Schauspieler.

Natürlich entbrannte prompt die Hoffnung, dass sich GTA 6 tatsächlich in Entwicklung befindet. Eine offizielle Bestätigung dafür bleibt zwar bis heute aus, aber dass Rockstar auf dem gigantischen Erfolg von GTA 5 und GTA Online aufbaut, gilt als ziemlich wahrscheinlich. Tja, aber zumindest die Fährte über Tim Neffs Lebenslauf entpuppt sich jetzt als falsch.

In einem Telefongespräch mit PCGamer dementierte Neffs Agentin die Angabe: »Wir haben bei Tim nachgefragt und er ist kein Teil dieser ganzen Sache. Seiner Meinung nach hat sich das jemand online ausgedacht, denn er hat damit definitiv nichts zu tun.« In unserer ursprünglichen News haben wir schon (halb scherzhaft) gemutmaßt, dass es sich um einen Tippfehler handeln könnte. Jetzt ist es womöglich tatsächlich so.

Trotzdem erscheint uns die ganze Sache ein wenig dubios. Wer sollte sich bei einem weitgehend unbekannten Darsteller auf einer noch unbekannteren Portfolio-Seite die Mühe machen, falsche Einträge zu Red Dead Redemption 2 und GTA 6 vorzunehmen?

