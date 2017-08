Der ehemalige Hitman-Entwickler Martin Emborg hat sich gegenüber PCGamesN verwundert über die Trennung von Square Enix und IO Interactive geäußert. Der Entwickler ist zwar selbst nicht mehr bei IO, hat jedoch lange an der ersten Season des Assassinenspiels mitgearbeitet.

"Es wirkte so, als würden sie das abliefern, was seit dem ersten Spiel versprochen wurde. Und es hat super mit dem Format harmoniert, das sie ausgewählt haben. Also haben alle wirklich dieses moderne Hitman-Spiel bekommen, das man sich gewünscht hatte. Sich danach von Entwickler trennen? Auf keinen Fall."