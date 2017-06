Hitman - Nach Trennung vom Publisher: Denuvo-DRM fliegt raus

Nach der Veröffentlichung einer kostenlosen Probierversion von Hitman gibt es jetzt die nächste gute Nachricht zum Actionspiel - die DRM-Maßnahmen sind rausgeflogen.

Wie unter anderem bei Reddit.com zu lesen ist, haben die jetzt unabhängigen Indie-Entwickler von IO Interactive mit dem jüngsten Update still und leise den Denuvo-DRM entfernt. Somit müssen sich die Spieler ab sofort nicht mehr mit Problemen wie zum Beispiel Performance-Einbrüchen herumschlagen, die in Verbindung mit den DRM-Maßnahmen auftreten konnten.

Des Weiteren stellte IO Interactive auf Nachfrage via Twitter klar, dass der Gewinn für die erste Saison von Hitman definitiv direkt in ihre Kassen fließt. Genauere Ausführung zu diesem Thema gab es seitens der Entwickler allerdings nicht.

All the profits for season 1 go to IOI, yes. Today isn't the day for too much business-talk but I can confirm that.